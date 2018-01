Confira a nova linha de massa folhada da Confeitaria Dama e outras dicas de Quitutes

Foto: divulgação

A Confeitaria Dama amplia sua linha de massa folhada com doces e pães delicados, como croissant de amêndoas (R$ 13,20) e ‘Pain au Chocolat’ (R$ 7,50; foto). Diariamente, também saem fornadas de ‘Chausson au Choco’, com recheio de cereja e chocolate (R$ 8,50), e de ‘Palmier’ (R$ 7,50).

R. Ferreira de Araújo, 376, Pinheiros, 5182-5088.

Confira outras dicas do roteiro de Quitutes:

Cafés

Café Girondino

Fica no triângulo urbano mais clássico da cidade, entre a Sé e os largos de São Bento e São Francisco. Os pratos têm nomes inspirados em regiões do Centro. A salada ‘Porto Geral’ leva peito de peru, queijo branco, abacaxi e folhas verdes (R$ 34,50). As massas recheadas são fornecidas pela rotisseria Mesa III, da chef Ana Soares, com preços que variam entre R$ 37,90 e R$ 58,90. R. Boa Vista, 365, Centro, 3229-4574. 7h30/22h (sáb., 8h/20h; dom. e fer., 8h/17h). Cc.: todos. Cd.: todos. www.cafegirondino.com.br

Knit Café

A loja Novelaria é encantadora e o café torna o lugar ainda mais agradável. Tudo ali lembra uma casa de avó: da louça bonita ao cardápio. Peça o cappuccino (R$ 7) ou o chocolate quente (R$ 7). A quiche de queijo de cabra (R$ 23 e R$ 28, com salada), o tostex (R$ 10), a fatia de bolo do dia (R$ 9) e a banana toffee no pote (R$ 14) também são boas pedidas para acompanhar o chá da Talchá (R$ 8,50). R. Mourato Coelho, 678, Pinheiros, 3729-7188. 9h30/17h30 (3ª e 5ª, até 21h; fecha dom. e fer.). Cc.: todos. Cd.: todos. www.novelaria.com.br

Doces

Alice Quindins

Tudo começou nos anos 80, com uma senhora de mão cheia que fazia quindins e vendia para os vizinhos. A família seguiu com o negócio e hoje os docinhos são vendidos a R$ 5, cada (R$ 25, caixa com seis). A loja também faz brigadeiro, beijinho (R$ 5, cada), trufa e camafeu (R$ 4,50, cada). R. Cônego Eugênio Leite, 1.040, Cerq. César, 3815-1069. 8h/18h (fecha sáb. e dom.). Cc.: não aceita. Cd.: M e V. www.alicequindins.com.br

Cau Chocolates

Na casa, o chocolate belga resulta em bombons finos, como os de caramelo, gianduia, paçoca, maracujá e caipirinha (R$ 6, cada). A barra de chocolate ao leite com recheio de pão de mel custa R$ 25. Também não faltam os clássicos brigadeiro (R$ 6) e chocolate quente (R$ 8,50, peq.). A novidade fica por conta dos ‘Drageados de Milho’ (R$ 28, 90g). R. Peixoto Gomide, 1.740, Jd. Paulista, 3081-9820. 10h/19h (sáb., até 16h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos. www.cauchocolates.com.br

Padarias

A Lareira

A padoca querida do bairro nunca fecha. O atendimento simpático, os cuidados da família Santos e o brownie (R$ 51,15, o quilo) são atrativos do local. Outra especialidade é o pavê de chocolate com morango (R$ 61,30, o quilo). Também serve refeições e sanduíches, como o ‘Caipira’, que leva salpicão de frango e cenoura (R$ 49,60). Av. Deputado Emílio Carlos, 718, Freguesia do Ó, 2858-4400. 24h. Cc.: D, M e V. Cd.: D, M e V. www.alareira.ind.br

Salgados

O Melhor Pão de Queijo do Mundo

Por mais que a decoração de estilo rococó insista em desviar a atenção, vá direto ao que interessa e prove o bom pão de queijo feito com polvilhos doce e azedo e queijo meia cura da Serra da Canastra. Além da versão tradicional (R$ 4,90, cada), há pão de queijo multigrãos (R$ 5,90) e também recheado, como o de carne-seca com banana-da-terra e purê de mandioquinha (R$ 14,90). Al. Lorena, 1.655, Jd. Paulista, 3567-6127. 10h/22h (sáb., até 0h; dom., 14h/22h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Paco Esfiha

Começou no Centro, nos anos 50, mas ganhou fama no Itaim Bibi, onde se estabeleceu nos anos 70. Com segurança, peça a esfiha de muçarela (R$ 6,80) ou a de zaatar (R$ 7,20). A de carne com champignon é uma ousadia para os padrões árabes: carne e um molho quase de estrogonofe (R$ 7,80). De sobremesa, prove a versão de Nutella (R$ 9,50). R. Joaquim Floriano, 205, Itaim Bibi, 3168-0822. 8h/23h (6ª e sáb., até 0h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sanduíches

A Chapa

O cheese salada (R$ 25) e o milk-shake Oreo (R$ 22, 300 ml) estão entre os campeões de pedidos. Para acompanhar, fique com a porção de fritas (R$ 15). Ainda prepara o ‘Garden Monster Burguer’, com 200g de carne, salada, cebola, tomate e molho tártaro, servido com batatas rústicas (R$ 40). Av. Lins de Vasconcelos, 1.353, Cambuci, 3399-2332. 7h30/1h (6ª e sáb., até 3h). Cc.: todos. Cd.: todos. www.achapa.com.br

Família Burguer

O cardápio não tem truques e tem opções sob medida para o paladar da criançada: o tempero é suave e as carnes não têm tanta gordura. O ‘Windsurfe’ é um hambúrguer no pão sírio, com tomate, alface e queijo, servido com fritas (R$ 31,40). Outra dica é o ‘Golf Burguer’, com muçarela de búfala, rúcula e tomate (R$ 31,20). R. Monte Alegre, 681, Perdizes, 3672-8989. 11h/0h (6ª e sáb., até 1h). Cc.: todos. Cd.: todos. www.familiaburger.com.br

Sorvetes

Stuppendo

A gelateria de Eduardo Guedes segue a receita italiana de sorvete. São mais de 30 sabores em exposição nas cubas (R$ 11/R$ 14), como bem-casado, creme brulée, chocolate com fava tonka, jabuticaba, laranja kinkan, chocolate com cranberry e melancia com hortelã. R. Canário, 1.321, Indianópolis, 5093-2967. 12h30/22h (2ª, até 19h). Cc.: todos. Cd.: todos. www.stuppendo.com.br

Especial

Cozinhando na Rua

A primeira edição da feira itinerante vai reunir tendas e food trucks com sanduíches, pizzas, pasteis, pratos regionais e doces, por até R$ 20. Entre as atrações, espaço kids e música ao vivo. Pça. Renato Araújo Salgado, s/nº, Parada Inglesa. Hoje (1º), 17h/23h; sáb. (2) e dom. (3), 11h/23h.