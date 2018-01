Confira a nova linha de doces da Big Bang Candy Lab e outras dicas de quitutes

Foto: Beatriz Setubal

Novos doces recheiam a vitrine da confeitaria Big Bang Candy Lab, a exemplo da geleia ‘Aurora Amaro’ (R$ 9; foto), com uma camada de pitanga e outra de amora, e da ‘Tortuga Donatelo’ (R$ 7), com noz pecã, caramelo puxa-puxa e chocolate meio amargo. R. Arthur de Azevedo, 495, Pinheiros, 3062-8197. 12h/18h (sáb., 11h/18h30; fecha dom. e 2ª).

Confira outras dicas do roteiro de Quitutes:

Cafés

Tastemade Café

Algumas das receitas mais visualizadas no canal digital podem ser provadas no simpático café, como o ‘Bolo Toalha Felpuda’ (R$ 9; foto), bolo de coco gelado e embrulhado no papel alumínio; e o misto quente no pão de queijo (R$ 16), feito na máquina de waffle. Outros hits são o pudim de leite (R$ 12) e o bolo de cenoura com chocolate (R$ 10). Para acompanhar, prove o café Wolff coado (R$ 8) ou o ‘Mocha Gelado’ (R$ 13), com café expresso, chocolate, leite e gelo. R. Harmonia, 661, V. Madalena, 3819-2088. 8h/20h (sáb., 10h/16h; fecha dom.). Cc.: A, E, M e V. Cd.: A, M e V.

Doces

Confeitaria Dama

O campeão de pedidos é o delicado mil-folhas (R$ 13,50), bem montado e com boa proporção entre massa e creme. Mas bolos, brigadeiros e um cafezinho também atraem o público. Outros destaques da vitrine são a tartelete de frutas (R$ 14,50, a individual; R$ 5,50, a mini) e a éclair de chocolate (R$ 10,50). R. Ferreira de Araújo, 376, Pinheiros, 5182-5088. 9h30/19h30 (dom. e fer., 10h30/18h30). Cc.: todos. Cd.: todos.

Empório

Freshie

Uma geladeira exibe saladas, tortas, pratos prontos e sobremesas em potes de vidro retornáveis, para levar ou comer na casa. Um forno aquece a comida em poucos segundos. São nove versões de salada, como a ‘Detox’ (R$ 17), que combina salmão defumado, gengibre, quinoa, tomate, broto de alfafa, cenoura, couve, castanha e folhas. Na seleção de pratos (R$ 7/R$ 25), há picadinho de carne e lasanha de berinjela. R. Maria Rosa, 71, Itaim Bibi, 94021-6868. 11h/17h (fecha sáb. e dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Padarias

Padaria da Esquina

Prepare-se para um dilema diante da vitrine. Prove os pasteis de nata e de feijão (R$ 6,80, cada) e leve outros bocados para casa, como os pães portugueses de fermentação natural. Também serve salgados e sanduíches, como o ‘Tosta de Legumes’ (R$ 18), com abobrinha, berinjela, tomate, queijo meia cura e manjericão. Al. Campinas, 1.630, Jd. Paulista, 2387-0149. 7h/22h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sanduíches

Mano Sanduíches

Todas as carnes e molhos são preparados na pequena casa. No menu, há sete sanduíches, como o de salmão defumado, com coalhada, limão-siciliano e dill (R$ 22), montado na ciabatta branca ou integral. Outra pedida certeira é o hambúrguer com queijo prato, alface, tomate e picles (R$ 20). Há ainda sanduíche de pernil (R$ 20) e boas batatas fritas (R$ 8). R. Ferreira de Araújo, 381, Pinheiros, 3816-1725. 12h/23h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sorvetes

Cuordicrema

O sabor intenso das versões frutadas dá a sensação de se estar comendo a própria fruta, como os sorvetes de jabuticaba e de cupuaçu. Também fazem sucesso os de pistache e de chocolate ao leite e amargo com de avelã (R$ 12/R$ 16). Para comemorar o Dia Nacional do Café, nesta 4ª (24), prepara os sabores café e chocolate com café. R. Manuel Guedes, 349, Itaim Bibi, 3071-3147. 12h/22h (6ª e sáb., até 23h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Especial

Chef pela Cura: Pão com Pão

Na feira em prol da TUCCA (Associação para Crianças e Adolescentes com Câncer), padeiros e chefs vão vender pães e sanduíches e dar aulas sobre panificação (R$ 95, a aula, no foodpass.com.br). Shopping JK Iguatemi. Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2.041, 3º andar, Itaim Bibi. Sáb. (20) e dom. (21), 12h/20h.