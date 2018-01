Confira a 2ª edição do Taste of São Paulo e as novidades em alguns restaurantes

Tiramisú da Bráz (Foto: Antonio Rodrigues)

A 2ª edição do Taste of São Paulo começa na 5ª (24) e vai até 27/8, no Clube Hípico de Santo Amaro, com 20 restaurantes em versão pop-up; palestras e aulas com grandes chefs; degustações; e um mercado que reúne expositores de bebidas, utensílios e alimentos. O ingresso dá direito a um dos períodos do evento – almoço (12h/16h30) ou jantar (19h/23h30).

Para comer, há pratos (até 120 g) como ‘Porco à San Zé’ (R$ 30), da Casa do Porco; arroz de pato (R$ 25), da Adega Santiago; orecchiete com brócolis e linguiça (R$ 30), do Grupo Fasano; e o tiramisú da Bráz (R$ 15; foto). As inscrições para as palestras e aulas gratuitas serão feitas no local, 30 minutos antes. As aulas pagas (R$ 100) têm venda antecipada pelo site. R. Visconde de Taunay, 508, V. Cruzeiro. 5ª (24) a 27/8, 12h/16h30 e 19h/23h30. R$ 60. www.tudus.com.br

Confiras as novidades em três restaurantes da capital:

Basilicata

A padaria centenária agora ocupa o imóvel ao lado, bem maior. No térreo funciona o misto de padaria, rotisseria e café. O restaurante fica no piso superior, sob o comando do chef Rafael Lorenti. Com foco no sul da Itália, o menu abre com bruschettas, como a de tomate, muçarela de búfala e manjericão (R$ 15). Das opções de massa, prove o fusili ao molho de tomate e molica (R$ 49). De 3ª (22) a 25/8, realiza a Semana de Trufas, com menu de cinco pratos, por R$ 278. R. 13 de Maio, 596, Bexiga, 3289-3111 (90 lug.). 12h/15h30 e 19h30/23h30 (6ª e sáb., 12h/16h e 19h30/1h; dom., 12h/17h; fecha 2ª).

Pizza ‘Carne de Sol’ (Foto: Mário Rodrigues)

A Graça di Napolli celebra três anos com duas pizzas criadas pelo chef Rodrigo Oliveira, do Mocotó. A ‘Carne de Sol’ (R$ 84; foto) leva manteiga de garrafa, carne de sol artesanal, queijo coalho, pimentas, tomate e pesto de coentro. Já a ‘Caju Amigo’ (R$ 64) tem doce de caju entre os ingredientes. R. Dr. César, 704, Santana, 3477-2030. 18h30/0h (6ª e sáb., até 1h).

Lasanha à bolonhesa (Foto: Ricardo D’Angelo)

Além da clássica lasanha à bolonhesa (R$ 59; foto), o Dalva e Dito prepara outras duas versões do prato até o fim do inverno: lasanha de cogumelos Yanomami e lasanha de taioba com queijo da Serra da Canastra e castanhas (R$ 59, cada). R. Pe. João Ma- nuel, 1.115, Cerqueira César, 3068-4444. 12h/15h e 19h/ 0h (6ª, até 1h; sáb., 12h/16h30 e 19h/1h; dom., 12h/17h).