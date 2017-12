Confira cinco dicas de teatro para o fim de semana

Ensaio Geral e Punaré & Baraúna

Hugo Rodas dirige dois espetáculos simultaneamente: Ensaio Geral e Punaré & Baraúna, ambos encenados pela ATA (Agrupação Teatral Amacaca). A cada dia, o diretor decide qual deles será exibido primeiro. 120 min. 16 anos. Teatro Oficina (300 lug.). R. Jaceguai, 520, Bela Vista, 3104-0678. 6ª (16), 21h; sáb. (17), 19h e 21h; dom. (18), 20h. R$ 20/R$ 40.

Impossível – Alerta: Contém Mágica

Em uma atmosfera que remete aos cabarés da Belle Époque, o Grupo Fundo Falso apresenta atos curtos e poderosos que passam a sensação de impossível. 90 min. 12 anos. Sesc Vila Mariana. Teatro (620 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 6ª (16), 21h. R$ 12/R$ 40.

Verniz Náutico Para Tufos de Cabelo

O vazio das relações humanas é o tema principal do espetáculo, com dramaturgia de Victor Nóvoa. No enredo, o cotidiano de três mulheres confinadas em um espaço entulhado de objetos. Dir. Paulo Celestino. Com Fernanda Raquel, Jussara Bracco e Mara Helleno. 55 min. 12 anos. Teatro Municipal Cacilda Becker (198 lug.). R. Tito, 295, Lapa, 3864-4513. A partir de 6ª (16). 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 20. Até 2/10.

Semana Caio Mon Amour

Nos 20 anos da morte de Caio Fernando Abreu, o Teatro Sérgio Cardoso recebe programação em homenagem ao escritor. Na 6ª (16), às 18h30, a Cia Luna Lunera apresenta o espetáculo ‘Aqueles Dois’ (90 min; 18 anos). No sábado (17), às 19h, Marcos Breda e Luis Artur Nunes apresentam ‘O Homem e a Mancha: Releitura Drama Multimídia’ (70 min; 12 anos). Teatro Sérgio Cardoso. Sala Paschoal Carlos Magno (144 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. R$ 30. Até 17/9.

Amado

O espetáculo, com artistas do Instituto Brincante, é inspirado na vida e na obra de Jorge Amado. O trabalho tem texto de Marcelino Freire e direção de Rosane Almeida. 75 min. Livre. Sesc Itaquera. Praça de Eventos. Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. Dom. (18), 13h. Grátis.