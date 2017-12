Confira 40 dicas de almoços e quitutes para a Páscoa

Bacalhau para a Sexta-feira Santa, almoços de Páscoa (para comer fora ou em casa) e quitutes temáticos. Confira as dicas do Divirta-se para aproveitar a Páscoa e encontrar as melhores sobremesas para a data.

SEXTA-FEIRA SANTA

Foto: divulgação

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+ Servido na travessa com batatas, ovos cozidos, brócolis, cebola, tomate, azeitonas e uma boa dose de azeite, o bacalhau da Casa Europa (foto) estará no cardápio desde a Sexta-feira Santa até o domingo de Páscoa. A receita vai à mesa em porção para duas (R$ 140) ou quatro pessoas (R$ 270). O restaurante também aceita encomendas. Al. Gabriel Monteiro da Silva, 726, Jd. America, 3063-5577.

+ O lombo de bacalhau ao forno, com vegetais e farofinha crocante (R$ 118), é uma das três sugestões do Amadeus para a data. R. Haddock Lobo, 807, Jd. Paulista, 3061-2859.

+ O chef Caio Ottoboni, do Oui, fará bacalhau assado com sopa de tomate e creme de batata (R$ 69). R. Vupabuçu, 71, Pinheiros, 3360-4491.

+ A Tasca da Esquina criou para a ocasião lombo de bacalhau ao forno, cebolada, arroz de grelos, batata ao murro e ovo cozido (R$ 163, para dois). Al. Itu, 225, Cerq. César, 3141-1149.

+ O bacalhau com creme de batata e baunilha, pimentão assado e azeitona (R$ 85) é a pedida no Sensi para o

dia 25. R. Gabrielle D’Annunzio, 1.345, Campo Belo, 2478-5099.

Foto: Tadeu Brunelli/divulgação

+ Na Osteria del Pettirosso, o chef Marco Renzetti elaborou um menu em quatro tempos, que estará em cartaz durante o feriado, de 25/3 a 27/3, por R$ 120. O tartare de robalo abre a refeição. Na sequência, há espaguete com escarola e alici, seguido de bacalhau com molho de tomate (foto). A panna cotta com calda de frutas adoça a comemoração. Al. Lorena, 2.155, Jd. Paulista, 3062-5338.

+ No Rancho Português, o ‘Bacalhau da Serra da Estrela’ (R$ 254, para duas pessoas) leva batatas, nata e queijo de ovelha. Av. dos Bandeirantes, 1.051, V. Olímpia, 2639-2077.

+ A sugestão do Ritz para celebrar o dia é o ‘Bacalhau à Brás’ (R$ 62). R. Jerônimo da Veiga, 141, Itaim Bibi, 3079-2725.

+ De 3ª (22) até a Páscoa (27/3), a Tasca do Arouche terá um menu especial (R$ 65) com lasanha de bacalhau e creme de azeitonas. Largo do Arouche, 212, República, 3224-1421.

Foto: Wellington Nemeth/divulgação

+ O Praça São Lourenço terá bacalhau com trio de arroz, ovo perfeito e legumes tostados, no bufê de almoço (R$ 116) da Sexta-feira Santa. R. Casa do Ator, 608, V. Olímpia, 3053-9300.

ALMOÇO DE PÁSCOA

+ A dupla Stela Krempel e Angela Amado promete farto bufê de Páscoa no Rosmarino (R$ 128), com cuscuz de camarão e confit de pato. R. Henrique Monteiro, 44, Pinheiros, 3819-3897.

+ No agradável A Figueira Rubaiyat, a dica para a Semana Santa é o cabrito assado no forno de barro com batatas (R$ 98). R. Haddock Lobo, 1.738, Jd. Paulista, 3087-1399.

+ A celebração no Konstanz começa com um reforçado bufê de café da manhã (R$ 34; 9h/12h). Para o almoço de Páscoa, a casa lista três receitas com truta: o filé pode vir ao molho de amêndoas e batatas, ao molho de alcaparras, ou em uma versão com uva Itália (R$ 54,80, cada). Av. Aratãs, 713, Moema, 5041-0969.

Foto: Newton La Scaleia/divulgação

+ Em um casarão com ampla área externa, o Batubara receberá os clientes na Páscoa (27/3) com uma receita familiar (R$ 260, para quatro): perna de cabrito assada com batatas e legumes (foto) ou com lâminas de alho e de abobrinha. Para acompanhar, arroz de forno com legumes e queijo gratinado. A pedida inclui uma garrafa de vinho. Pça. São Marcos, 825, Alto de Pinheiros, 3726-2908.

+ A tartelete de chocolate com pera encerra o almoço no La Frontera, com couvert, entrada, prato e sobremesa, por R$ 95. R. Cel. José Eusébio, 105, Consolação, 3159-1197.

+ O Fasano servirá almoço de Páscoa pela primeira vez. No menu: carré de cordeiro com acelga, molho de nozes e hortelã (R$ 159). R. Vitório Fasano, 88, Jd. Paulista, 3062-4000.

+ O Eau French Grill e o C- Cultura Caseira, do Grand Hyatt, vão servir um brunch por R$ 195. Av. das Nações Unidas, 13.301, Itaim Bibi, 2838-3207.

+ A sugestão da chef Renata Braune, do La Reina, é o namorado com caldeirada de frutos do mar, servido com arroz e farofa de ervas (R$ 54). R. Joaquim Antunes, 621, Pinheiros, 3062-4814.

+ Quem quiser provar o ravióli de lagostim ao molho de laranja, estragão e ovas de salmão (R$ 69), do Così, terá de fazer reserva. R. Barão de Tatuí, 302, S. Cecília, 3826-5088.

+ Com boas opções de pratos para compartilhar, o Corrientes 348 vai preparar, de 2ª (21) até o dia 27/3, uma parrillada de frutos do mar (R$ 190), composta de salmão, polvo, lula e camarão, para até quatro pessoas. R. Com. Miguel Calfat, 348, V. Olímpia, 3849-0348.

+ Com direito a uma vista deslumbrante, o Terraço Itália já aceita reservas para o almoço de Páscoa (27/3). O bufê (R$ 155) terá camarão na manteiga de alcaparra, tomate-cereja e manjericão; medalhão de filé com cogumelos; e torta cremosa de morango. Av. Ipiranga, 344, 41º andar, Centro, 2189-2929.

Foto: Rafael Wainberg/divulgação

+ O Zeffiro elaborou três menus para a comemoração, com entrada, prato e sobremesa. Um deles inclui salada de batata-doce e galeto ao alecrim, com risoto de limão-siciliano e amêndoa (foto), por R$ 49. R. Frei Caneca, 669, Consolação, 3259-0932.

+ O linguine ao pesto com lagosta e tomatinhos está no menu que o Supra di Mauro Maia servirá durante a Semana Santa, por R$ 176, com uma taça de rosé. R. Leopoldo Couto de Magalhães Jr., 681, Itaim Bibi, 3167-5666.

+ Só com reservas, o almoço de Páscoa no Brasil a Gosto terá couvert, mix de petiscos, entrada, quatro opções de prato e trio de sobremesa, por R$ 170. R. Prof. Azevedo Amaral, 70, Jd. Paulistano, 3086-3565.

+ Cordeiro em crosta de pão e éclair de caramelo salgado com sorvete de chocolate estão entre as opções do brunch do Emiliano (R$ 259, com espumante e vinhos da casa). R. Oscar Freire, 384, Cerq. César, 3069-4369.

ENCOMENDAS

+ O tradicional ‘Bacalhau à Portuguesa’ (R$ 233, o quilo), assado com azeite extravirgem, cebolas e alho-poró confitados e azeitonas pretas, é um dos pratos à venda na rotisseria da Casa Santa Luzia. A colomba da casa, com laranja e chocolate, custa R$ 98 (780g). Al. Lorena, 1.471, Jd. Paulista, 3897-5000.

+ Na La Vera Pasta, há sorrentine (R$ 43,80, 500g) e lasanha (R$ 81,50, o quilo) de bacalhau . R. Canário, 501, Moema, 5051-3912.

Foto: divulgação

+ A Pissani Massas Gourmet sugere levar para casa no feriado duas versões doces: o ravióli de ovos moles com castanha-do-pará (R$ 39, 300g; foto) e a ‘Flor de Chocolate’ com chocolate branco e frutas vermelhas (R$ 57, 500g). Al. Franca, 1.413, Jd. Paulista, 3081-6847.

+ Para reunir a família sem trabalho na cozinha, a Ghee Banqueteria tem cardápio variado, a exemplo da costela ao molho de vinho (R$ 220, o quilo) e do bolo de amêndoas com calda de chocolate(R$ 140). R. Sen. Carlos de Carvalho, 232, Aclimação, 3208-0767.

+ Autora de boas receitas, a chef Ana Soares garante a refeição completa, em sua rotisseria Mesa III. Na seleção, figuram a ‘Torta Pascoalina’ ao chèvre, ovos e verduras (R$ 92); e o pappardelle (R$ 39, 300g) com caçarola de coelho, pimenta e azeitonas verdes (R$ 90, 500g; foto). Para finalizar, leve para casa a tatin de chocolate e pera (R$ 110). R. Alves Guimarães, 1.474, Pinheiros, 3868-5501.

QUITUTES

Confira dez dicas de doces para servir ou presentear no domingo de Páscoa: