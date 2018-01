Confira 35 opções gastronômicas para celebrar o Dia dos Namorados

Dia dos Namorados é quase sinônimo de jantar romântico. Mas também poderia ser um almoço romântico. Ou – por que não? – um brunch. Confira 35 dicas do Divirta-se para celebrar a ocasião em vários períodos do fim de semana – desde o jantar de sábado (11/6) até o jantar de domingo (12/6). Também indicamos cestas e quitutes para dar de presente e, claro, compartilhar.

JANTAR (11/6)

+ Com um dos ambientes mais bonitos da cidade, o Kaá sugere um jantar a R$ 240, para o casal, com entrada e prato, como a caldeirada de peixe e frutos do mar. Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 279, V. Olímpia, 3045-0043.

+ O ‘Menu Afrodisíaco’ do Ovo e Uva inclui sete receitas, como ravióli de camarão e magret de pato com risoto de figo

(R$ 350 ou R$ 550, harmonizado com vinhos, para o casal). R. Mateus Grou, 286, Pinheiros, 3085-3070.

+ Instalado no Hotel Hilton, o Canvas terá um menu especial a R$ 275, por pessoa, com ostra gratinada com espinafre e ‘Tournedor Rossini’, com foie gras e trufa negra. Av. das Nações Unidas, 12.901, Brooklin, 2845-0055.

+ O ragu de cordeiro com musseline de mandioquinha (foto) é uma das sugestões do Cortés Asador. O jantar, com duas entradas, pratos e uma sobremesa para o casal, custa R$ 97 por pessoa. Shopping Villa Lobos. Av. das Nações Unidas, 4.777, Alto de Pinheiros, 3024-4301.

+ O Sushi Kiyo também é boa opção para os casais que são fãs da cozinha tradicional japonesa. O menu com drinque, ceviche, combinado de sushis e sashimis, e musse de chocolate sai por R$ 280, o casal. R. Tutoia, 223, Paraíso, 3887-9148.

+ No requintado Trebbiano Ristorante, no L’Hotel PortoBay, o jantar com couvert e seis pratos harmonizados com vinho e prosecco, custará R$ 495, para o casal, incluindo água, café e serviço. Al. Campinas, 266, Jd. Paulista, 2183-0555.

BRUNCH (12/6)

+ No All Seasons Restaurant, o brunch (R$ 220, o casal) será servido das 12h30 às 16h, com espumante e sucos à vontade, frios, saladas, ostras abertas na hora, pratos quentes e sobremesas. Al. Santos, 85, Jd. Paulista, 2627-1336.

+ Localizado no hotel Grand Hyatt, o Eau vai receber casais com música ao vivo para o ‘Valentine’s Brunch’, com menu completo, taça de espumante e sucos (R$ 225, por pessoa). Av. das Nações Unidas, 13.301, Brooklin, 2838-3203.

+ Sob o comando do chef Juan Rojas, o brunch do Tarsila, no hotel InterContinental, será composto de saladas, pratos principais, estação de sobremesas – como pera recheada com mascarpone (foto) e sorvete de caramelo com sal – sucos e espumante (R$ 160, por pessoa). Al. Santos, 1.123, Jd. Paulista, 3179-2555.

+ Misto de café da manhã e almoço, o tradicional brunch do Sweet Pimenta terá mesa farta a partir das 11h (R$ 84, por pessoa). Na seleção da chef Julia Pimenta, estão queijos e embutidos, panquecas, frutas, bolos e vários pratos – como o arroz com ragu de fraldinha, abóbora, couve e batata palha; o nhoque de mandioquinha ao molho de cogumelos; e o ravióli de burrata com molho de limão-siciliano. Entre as sobremesas, torta de limão brulée com framboesas frescas. R. Dr. Mario Ferraz, 577, Itaim Bibi, 3168-3479.

ALMOÇO (12/6)

+ O Mangiare é boa pedida para o almoço a dois. Com entrada, prato e sobremesa, o menu do chef Pablo Inca (R$ 90, por pessoa) sugere lulinhas ou pão com presunto e pato, de entrada. A escolha do prato ficará entre ancho com purê de mandioca e raiz forte ou tagliatelle nero com camarões, tomates frescos e mascarpone. Av. Imperatriz Leopoldina, 681, V. Leopoldina, 3034-5074.

+ O Osaka criou menu em seis etapas para o almoço de domingo (12) com alguns de seus carros-chefes, como o ‘Ceviche Wasabi’ (foto), à base de peixe branco e vieira em molho de wasabi (R$ 135, por pessoa). R. Amauri, 234, Itaim Bibi, 3073-0234.

+ O capellini ao molho cremoso de parmesão, presunto defumado e aspargos frescos (R$ 69; foto) é a sugestão do chef Renato Carioni para uma comemoração vespertina do Dia dos Namorados, no contemporâneo Così. R. Barão de Tatuí, 302, S. Cecília, 3826-5088.

JANTAR (12/6)

+ Com salão intimista, o Bistrot de Paris vai abrir especialmente para o jantar dos namorados (R$ 160, por pessoa). Na seção de principais, uma das opções será o ragu de cordeiro com polenta cremosa. R. Augusta, 2.542, Jd. Paulista, 3063-1675.

+ O medalhão de filé ao molho mostarda e crosta de brie com risoto de açafrão é um dos pratos do Nonno Ruggero. O menu com entrada e sobremesa sairá a R$ 150, por pessoa. Shopping Cidade Jardim. Av. Magalhães de Castro, 12.000, 3552-7003.

+ Instalado em um casarão com lareira, mesas ao ar livre e um bar anexo, o Batubara receberá os casais com um menu completo (R$ 280, para dois), com direito a uma garrafa de vinho. Pça. São Marcos, 825, Alto de Pinheiros, 3726-2908.

+ No sofisticado Ristorantino, a pedida é o pappardelle recheado com alcachofras frescas, lagostinhas e lâminas de botarga de atum (R$ 66; foto). Vale conferir a carta de vinhos, com mais de cem rótulos, e dividir uma das sobremesas, como a ‘Bavarese de Manga’ (R$ 31). R. Dr. Melo Alves, 674, Jd. Paulista, 3063-0977.

+ Para uma comemoração açucarada, o Nou criou o trio de sobremesas, com panna cotta, mil-folhas e musse de chocolate amargo, ao leite e branco (R$ 28; foto). Antes, peça o risoto negro com frutos do mar (R$ 57). R. Ferreira de Araújo, 419, Pinheiros, 2609-6939.

+ Batizada com o nome do santo casamenteiro, a Casa Santo Antonio terá um menu fechado a R$ 135 e também pratos à la carte, como risoto de champanhe e camarão (R$ 72). Av. João Carlos da Silva Borges, 764, Granja Julieta, 4328-6205.

+ O caldo de caranguejo gigante abre o jantar no Kiichi (R$ 300, o casal), seguido pela lagosta grelhada com cogumelos e risoto de limão-siciliano. As sobremesas serão escolhidas no menu. Al. Lorena, 138, Jd. Paulista, 3051-3330.

CESTAS E QUITUTES

+ A Torteria também prepara kits para tornar a data mais saborosa. Uma das versões é composta por quatro sobremesas, como as tortinhas de maçã e de chocolate com caramelo e flor de sal; dois bolos de coco gelados; cinco cookies e meia garrafa de espumante (R$ 99). R. dos Três Irmãos, 654, Morumbi, 2935-0886.

+ A cesta ‘Super Sunday Breakfast’ (R$ 220, para dois; foto) é uma das sugestões da Casa S para brindar o Dia dos

Namorados logo cedo. Na composição, flores, dois sucos, pão sem glúten, geleia caseira, pasta da semana, granola de cacau e um pedaço de bolo para compartilhar. R. Mourato Coelho, 1.008, V. Madalena, 3032-4532.

+ Na Casa Santa Luzia, há diferentes sugestões de presentes, como o que traz uma travessa de porcelana em formato de coração recheada com sete itens, como queijo petit brie; bombons de chocolate; pistache e garrafa de espumante (R$ 147). Al. Lorena, 1.471, Jd. Paulista, 3897-5000.

+ As canecas ‘vestidas’ com tricô, da Vila Chocolat, são recheadas com gotinhas de chocolate belga (200 g) para o preparo de uma boa dose de chocolate quente. O kit (R$ 80; foto) traz ainda um minifouet para mexer a bebida. R. Cunha Gago, 836, Pinheiros, 3863-2209.

+ Perfeito para a estação, o ‘Kit Fondue’ (R$ 67, 420g; foto) da doceria Lu Bonometti Biscotti & Dolcezze vem com quatro tipos de biscoito para banhar na calda de chocolate belga 54% cacau. São eles: pistache, amêndoas, chocolate chip cookies e o ‘Brutti’, biscoito italiano de cacau e avelã. Al. Joaquim Eugênio de Lima, 1.728, Jd. Paulista, 3384-5818.