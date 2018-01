Confira 18 inaugurações da semana em São Paulo

Foto: Galeria Jaqueline Martins

Ricardo Basbaum: Corte-Contaminação-Contato

A exposição homenageia Ricardo Basbaum. A seleção de obras visita sua produção desde pinturas com referências pop dos anos 1980 (foto) até trabalhos participativos da década de 1990. Galeria Jaqueline Martins. R. Dr. Cesário Mota Júnior, 443, V. Buarque, 2628-1943. Inauguração: sáb. (3). 10h/19h (sáb., 12h/17h; fecha dom.). Grátis. Até 22/7.

A Bela e a Fera

Com curadoria de Leda Catunda, a coletiva traz diferentes percepções sobre as ideias de belo e feio, por meio de artistas como Paulo Monteiro e Erika Verzutti. Central Galeria. R. Mourato Coelho, 751, V. Madalena, 2645-4480. Inauguração: 4ª (7). 11h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom.). Grátis. Até 5/8.

Vicente do Rego Monteiro

A exposição ‘Nem Tabu, nem Totem’ reúne 38 obras de Monteiro (1899-1970). A seleção exibe a produção do modernista entre os anos 1920 e 1940. Galeria Almeida e Dale. R. Caconde, 152, Jd. Paulista, 3887-7130. Inauguração: sáb. (3), 11h. 10h/18h (sáb., 10h/14h; fecha dom.). Grátis. Até 29/7.

Iole de Freitas

Em ‘Dobradura Curva’, Iole ocupa a Galeria Raquel Arnaud com dez de suas esculturas de aço. O conjunto contempla a produção recente da artista, incluindo três peças de grande formato. R. Fidalga, 125, V. Madalena, 3083-6322. Inauguração: sáb. (3). 10h/19h (sáb., 12h/16h; fecha dom.). Grátis. Até 5/8.

Foto: Itaú Cultural

Consciência Cibernética (?)

A mostra reúne dez obras de arte criadas com recursos tecnológicos. São criações como ‘Bion’ (foto), de Adam Brown e Andrew H. Fagg, formada por pequenos objetos que interagem com o público. Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Inauguração: 5ª (8). 9h/ 20h (sáb., dom. e fer., 11h/20h; fecha 2ª). Grátis. Até 6/8.

1, 2, 3…

O projeto apresenta a obra de três jovens artistas nas duas unidades da Fortes D’Aloia & Gabriel. No galpão da Barra Funda, são expostas obras de Elvis Almeida e Gokula Stoffel. Já a galeria na Vila Madalena recebe trabalhos de Manoela Medeiros. Galeria Fortes D’Aloia & Gabriel. R. Fradique Coutinho, 1.500, V. Madalena, 3032-7066. Inauguração: sáb. (3), 11h. 10h/19h (sáb., 10h/18h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 22/7.

Galpão. R. James Holland, 71, Barra Funda, 3392-3942. Inauguração: sáb. (3), 15h. 10h/19h (sáb., 10h/18h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 29/7.

Alê Jordão

A luz é o tema central dos trabalhos do artista em ‘Iluminata’. Jordão exibe cerca de 50 obras, nas quais ele utiliza materiais, como lâmpadas de LED, água e película refletiva. Choque Cultural no Itaim. R. Comendador Miguel Calfat, 213, Itaim Bibi, 3061-4051. Inauguração: sáb. (3). 11h/17h (fecha dom.). Grátis. Até 31/8.

Design na Aviação Brasileira

Em parceria com a Embraer, a mostra conta a história da aviação por meio de objetos, fotografias, modelos de aeronaves, documentos e recursos multimídia. A curadoria é do artista Guto Lacaz. Museu da Casa Brasileira. Av. Brig. Faria Lima, 2.705, Jd. Paulistano, 3032-3727. Inauguração: 6ª (2). 10h/18h (fecha 2ª). R$ 8 (sáb., dom. e fer., grátis). Até 20/8.

Face Gabinete de Arte

O espaço de Eugênia Gorini Esmeraldo e Francisco de Assis Esmeraldo inaugura com a mostra ‘Taro – Montanha, Céu e Mar’. Nela, são apresentadas 30 pinturas do artista Taro Kaneko. R. Cunha Gago, 208, Pinheiros, 3813-7330. Inauguração: sáb. (3). 11h/18h (sáb., 11h/15h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 15/7.

Foto: Kitty Wheeler Shaw

Cidade da Língua

A dupla britânica Sam Bompas e Harry Parr aborda nossa relação com sabores e aromas em instalações interativas. Uma delas convida o público a conhecer a história da gastronomia (foto). MAM. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 3, 5085-1300. Inauguração: 3ª (6). 10h/17h30 (fecha 2ª). R$ 6 (sáb., grátis). Até 3/9.

Galeria Base

Dos sócios Daniel Maranhão e Fernando Ferreira de Araújo, a nova galeria abre suas portas com a coletiva ‘(co)existências’. A mostra, com curadoria de Douglas de Freitas, reúne obras de artistas como Anna Bella Geiger e Antonio Dias. Galeria Base. Av. 9 de Julho, 5.593, Jd. Paulista, 3071-3614. Inauguração: sáb. (3), 15h/ 19h. 10h/19h (sáb., 11h/14h; fecha dom.). Grátis. Até 1º/7.

Galeria Vermelho

Na instalação ‘The Sea You See Will Never Be the Sea I’ve Seen’, Carla Zaccagnini faz uma referência à tradição de montar pequenas réplicas de embarcações dentro de garrafas. A galeria também recebe obras de Angela Detanico e Rafael Lain, além de um vídeo de Cinthia Marcelle e Tiago Mata Machado.

R. Minas Gerais, 350, Higienópolis, 3138-1520. Inauguração: 4ª (7). 10h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 1º/7.

Mariana Tassinari

A artista apresenta a série ‘Sobretempo’. O conjunto de obras foi criado a partir de fotografias feitas por seu avô entre 1968 e 1969. As imagens, então, foram alteradas por Mariana por meio de recortes e colagens. Galeria Superfície. R. Oscar Freire, 240, Cerq. César, 3062-3576. Inauguração: 4ª (7). 10h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 8/7.

Maria Leontina

A mostra revisa 40 anos de produção de Maria Leontina (1917-1984). O conjunto de trabalhos contempla tanto sua fase mais figurativa, influenciada pelo expressionismo, quanto suas incursões no construtivismo. Galeria Bergamin & Gomide. R. Oscar Freire, 379, loja 1, Jd. Paulista, 3853-5800. Inauguração: 6ª (2). 10h/19h (sáb., 10h/ 15h; fecha dom.). Grátis. Até 15/7.

Norman Parkinson – O Verdadeiro Glamour Britânico

O fotógrafo britânico começou a carreira em 1935 e se dedicou à fotografia de moda, trabalhando em revistas como Vogue e Harper’s Bazaar. Sua obra é apresentada em 29 obras. Galeria Mario Cohen. R. Joaquim Antunes, 177, cj. 12, Jd. Paulistano, 3062-2084. Inauguração: 4ª (7). 11h/19h (sáb., 11h/15h; fecha dom.). Grátis. Até 3/8.

OASI

A artista Licia Galicia e o músico Michelangelo Lupone montam a instalação ‘OASI’. Interativa, a obra é formada por estruturas de fibra de vidro, criando um tipo de labirinto. Nas paredes, também foram feitas fendas que emitem sons e feixes de luz. Instituto Tomie Ohtake. Av. Brig. Faria Lima,

201, Pinheiros, 2245-1900. Inauguração: 6ª (2). 11h/20h (fecha 2ª). Grátis. Até 16/7.

Osmar Dalio

Desde 1988, o paulistano passou a utilizar estruturas de aços em suas esculturas. Em ‘Planares’, ele apresenta quatro dessas obras de grande formato. Galeria Leme. Av. Valdemar Ferreira, 130, Butantã, 3093-8184. Inauguração: 6ª (2). 10h/19h (sáb., 10h/17h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 29/7.

Sergio Romagnolo

Em ‘Sapatos e Flores’, o artista apresenta 11 pinturas, nas quais ele retrata duas imagens sobrepostas de um mesmo objeto – que pode ser um sapato ou uma rosa. A mostra também reúne cinco esculturas. Galeria Marilia Razuk. R. Jerônimo da Veiga, 131, Itaim Bibi, 3079-0853. Inauguração: 6ª (2). 10h30/19h (sáb., 11h/16h; fecha dom.). Grátis. Até 22/7.