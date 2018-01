Confeitarias Dama e Marilia Zylbersztajn ganham novas lojas; e outras dicas de quitutes na cidade

A quarta unidade da Confeitaria Dama já funciona a todo vapor e com novidades, no shopping JK Iguatemi. A casa lança duas linhas: os bolos sem glúten e lactose (R$ 58) e os bombons recheados (foto), como o de chocolate meio amargo com caramelo e vinho do Porto (R$ 6, cada). Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2.041, Itaim Bibi, 3152-6047. 10h/22h (dom., 14h/20h).

Os caramelos, bolos e tortas da Confeitaria Marilia Zylbersztajn ganharam mais um endereço na cidade. A segunda loja segue o estilo industrial e exibe doces como o ‘Romeu e Julieta’, com base de goiabada e cobertura de Catupiry, e a torta de maçã com creme de baunilha e amêndoas (R$ 12/R$ 15). R. Renato Paes de Barros, 433, Itaim Bibi, 3071-0041. 10h/19h30 (fecha dom.).

Confira outras dicas do roteiro de Quitutes:

Cafés

Sofá Café

É daqueles lugares para se sentir em casa. E você pode escolher se quer ficar ‘esparramado’ nos sofás, usar as mesas comunitárias ou se isolar no piso superior. Ótimos cafés torrados na casa convidam a ficar mais tempo (R$ 4,50, o expresso; R$ 7, com chantilly e cardamomo). Também serve sanduíches e pratos rápidos, com opções de omeletes e quiches (R$ 11/R$ 32). R. Bianchi Bertoldi, 130, Pinheiros, 3034-5830. 9h/18h30 (sáb., 10h/18h; fecha dom. e fer.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Doces

Bolo da Madre

O bolo de churros feito com a mesma massa do doce – mas assada em vez de frita – e coberto com doce de leite (R$ 39) é uma das criações da simpática casa de ‘bolos caseiros’ aberta em 2013, em Jundiaí, com unidades também na capital paulista. Outra receita que sai do forno é a do ‘Bolo de Sonho’ (R$ 40), feito com massa branca fofinha e recheio de creme de baunilha e açúcar polvilhado por cima. R. Girassol, 185, V. Madalena, 3862-9148. 10h/19h (fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Padarias

Bellapan

A padaria coreana costuma adaptar quitutes orientais ao paladar brasileiro. É o caso do saboroso ‘Pão de Café’ (R$ 6), feito com massa doce à base de café, que ganha recheio de requeijão no lugar do queijo da receita original. Peça um expresso (R$ 5) para acompanhar um dos carros-chefes da casa. R. Prates, 563, Bom Retiro, 3227-1694. 7h30/21h (sáb., 7h30/18h; dom, 10h/17h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Salgados

Tortteria D’Almada

A casa é especializada em tortinhas doces e salgadas. Prove os caminitos, parecidos com empanadas, com recheios como o de carne picante ou de queijo com cebola (R$ 7,20, cada). Complete com a ‘Tortinha d’Almada’, que leva creme e frutas vermelhas (R$ 9,50). R. Luís Góis, 1.548, V. Mariana, 5071-2343. 9h/18h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sanduíches

Bro Burger

Os discos de carne de 145 gramas do açougue The Butcher vão à chapa na cozinha aberta, no fundo do pequeno salão ambientado com parede de tijolinhos e quadros de cartazes de filmes. Mas o maior movimento da casa fica do lado de fora, nas mesinhas na calçada. Entre as sugestões de hambúrgueres, há um vegetariano, feito com falafel, queijo brie e molho de hortelã e rúcula, no pão preto (R$ 26). Já o ‘Bro Burger’ (R$ 26) é a versão cheese salada, com alface, tomate, cebola roxa, picles, muçarela e molho especial. Al. Barros, 161, S. Cecília, 3565-0777. 12h/23h (6ª e sáb., até 0h). Cc.: D, E, M e V. Cd.: todos.

Sorvetes

Praça Rochinha

Sucesso no litoral paulista há mais de 30 anos, o sorvete de coco, que esbanja pedaços da fruta, e tantos outros sabores no palito, como abacate, milho verde e brigadeiro (R$ 6/R$ 7), podem ser provados

na casa de estilo caiçara e clima praiano. Há ainda sorvetes de massa (R$ 69,90, o quilo) e um cardápio com sobremesas, como salada de frutas com picolé (R$ 14,90), e com sanduíches naturais (R$ 11,90). Av. Pavão, 840, Moema, 3457-9000. 11h/21h. Cc.: todos. Cd.: todos.