Confeitaria Dama promove festival de mil-folhas; confira outras dicas de quitutes

Foto: divulgação

A partir desta 5ª (1º), a Confeitaria Dama realiza o Festival de Mil-folhas. Até novembro, de 5ª a domingo, o doce ganha massa de chocolate e cinco sabores novos, como de banana com café (R$ 13,50; foto). R. Ferreira de Araújo, 376, Pinheiros, 5182-5088. 10h30/ 19h (dom.,12h/18h).

Foto: Tadeu Brunelli/divulgação

A doceira Andrea Gatti incrementa a vitrine da Le Délice com bolos a pronta entrega, como o de brigadeiro com chocolate belga (R$ 82, 1,2 kg; foto) e o de nozes com baba de moça (R$ 104,50, 1,2kg). Av. Agami, 236, Moema, 2892-4767. 10h/18h (sáb., 9h/13h; fecha dom.).

Confira outras dicas do roteiro de Quitutes:

Cafés

Café Raiz

Os grãos de café são torrados e moídos na própria cafeteria. Depois, são usados no preparo do expresso, ingrediente do ‘Cappuccino Raiz’, com pedaços de chocolate, leite vaporizado e chantilly (R$ 16,90), e do ‘Moka Café’, com calda de café, chocolate e leite (R$ 13,90). Também serve pratos e sanduíches, como o croque monsieur (R$ 36,90). R. Cardoso de Almeida, 920, Perdizes, 3672-2199. 10h/23h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Doces

Casa Bauducco

Além da fatia quentinha de panetone (R$ 7,50) ou do cookie (R$ 11,40) para acompanhar o novo ‘Latte com Nutella’ (R$ 9,60), a rede traz no cardápio opções para um lanche rápido, como sanduíches, focaccias, tortas e empanadas, que custam de R$ 6,90 a R$ 19,80. Al. Lorena, 1.682, Jd Paulista, 2894-4681. 10h/20h (dom. e fer., 10h/19h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Pati Piva

A elegante doceria serve macarons, bolos e outras guloseimas açucaradas, além de um bom chá da tarde. Há bombons, trufas e docinhos (R$ 5, cada) de ovos, pistache e damasco, além de camafeu, brigadeiro e bicho-de-pé. O bem-casado custa R$ 6. R. Oscar Freire, 1.119, mezanino, Cerqueira César, 3085-1708. 10h/20h (dom., 12h/18h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Salgados

Tortteria D’Almada

A casa é especializada em tortinhas doces e salgadas. Prove os caminitos, parecidos com empanadas, com recheios como o de carne picante ou de queijo com cebola (R$ 6,60, cada). Já o tortini, um pão de queijo recheado, pode ganhar peito de peru com queijo branco (R$ 4,30). R. Luís Góis, 1.548, V. Mariana, 5071-2343. 9h/18h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sanduíches

4Eat Burger

O diferencial está no formato do hambúrguer – sempre quadrado, seja de carne, salmão ou frango. O ‘4Eat Gourmet’ (R$ 27) é montado no pão australiano com alface, cheddar, bacon, molho barbecue e cebola caramelizada sobre hambúrguer de carne. Para acompanhar, batatas rústicas (R$ 14), e milk-shake de morango (R$ 20). R. Guaicuí, 29, Pinheiros, 3360-7338. 12h/

15h e 18h/1h (sáb., 12h/1h; dom., 15h/23h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Frevo

A lanchonete mudou para a casa em frente, mas manteve a decoração. O cardápio também serve os mesmos sanduíches e pratos rápidos. Com recheio generoso, o beirute tradicional vem em dois tamanhos (R$ 33,40/R$ 18,80), assim como o beirute americano, que ganha queijo, ovo, presunto, alface, tomate e pepino (R$ 38,70/R$ 22). R. Oscar Freire, 588,

Cerqueira César, 3082-3434. 10h30/1h (5ª e 6ª, até 2h; sáb., até 3h). Cc.: todos. Cd. todos.

Sorvetes

Le Botteghe di Leonardo

A rede italiana produz os sorvetes apenas com ingredientes naturais. Entre os mais de 20 sabores na geladeira, destacam-se os ótimos de gianduia e de leite (R$ 10/R$ 14). A casa também sugere combos, como o que inclui cappuccino, croissant e suco (R$ 24). R. Oscar Freire, 42, Jd. Paulista, 2528-2000. 8h/23h (6ª e sáb., até 0h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sucos

Frooty Açaí

Há várias opções do fruto na tigela: a receita com xarope de guaraná sai por R$ 11,90 (300g) ou R$ 15 (500g). A casa também prepara ‘sucos funcionais’, com legumes, verduras, gengibre e mel, que custam de R$ 9,90 a R$ 14,90. R. Natingui, 700, V. Madalena, 2308-4226. 12h/21h. Cc.: todos. Cd.: todos.