Fotos: Tadeu Brunelli/divulgação

O ‘Peccato’ (R$ 34; foto) é o novo coquetel do Condessa Bistrô, à base de framboesa, espumante, hibisco e anis. R. Bueno Brandão, 66, V. N. Conceição, 3842-5141.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No Italy, do Market Place, a happy hour tem degustação de Spritz, com quatro receitas do drinque (R$ 49,90; foto). Av. Dr. Chucri Zaidan, 902, V. Cordeiro, 5183-3563.