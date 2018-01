Orquestras vão do clássico ao pop do Los Hermanos em concertos

Roberto Minczuk (foto acima) estreia como regente titular da Orquestra Sinfônica Municipal, em concerto ao lado do Coral Paulistano e do Coro Lírico Municipal. Teatro Municipal. (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2100. Sáb. (18), 20h. R$ 20/R$ 100. Dom. (19), 17h. R$ 10. Cc.: todos. Cd.: M e V.

A Osesp abre a temporada deste ano interpretando a ‘Sinfonia nº 2 – Ascensão’, composta por Heitor Villa-Lobos. Isaac Karabtchevsky (foto acima) rege o concerto. Sala São Paulo (1.484 lug.).

Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 5ª (23) e 24/2, 19h30. R$ 15. Cc.: todos. Cd.: todos.

A Orquestra Petrobrás Sinfônica interpreta músicas do álbum ‘Ventura’ (2003), do Los Hermanos, com participação de Roberta Campos e Rodrigo Costa. Teatro Bradesco (1.439 lug). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 2063-5087. Hoje (17) e sáb. (18), 21h. R$ 100/R$ 180. Cc.: todos. Cd.: todos.

Em edição da série Tardes de Ópera, alunos da Academia de Ópera do Teatro São Pedro interpretam cenas de óperas de Mozart. Teatro São Pedro (636 lug.). R. Dr. Albuquerque Lins, 207, S. Cecília, 3661-6529. Dom. (19), 17h. Grátis.

Emmanuele Baldini (violino), Heloísa Meireles (violoncelo) e Horácio Golveia (piano) formam o Trio Arqué, que interpreta obras compostas por Beethoven e Schoenberg. Sesc Vila Mariana. Auditório (131 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sáb. (18), 18h30. Grátis (retirar ingresso 1h antes).