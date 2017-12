Companhia carioca faz peça com várias histórias de amor clássicas

Um espetáculo que conta a história das histórias de amor. É a isso que se propõe Beija-me Como nos Livros, peça da companhia carioca Os Dezequilibrados, que estreia sábado (6).

Na obra, que tem direção e dramaturgia de Ivan Sugahara, o amor é pensado como uma invenção do ser humano. Sujeita, portanto, a condicionantes sociais e políticos.

Para observar o peso dessas circunstâncias sobre o sentimento amoroso, o grupo utiliza quatro clássicos da literatura, que representam as formas de amor praticadas em determinadas épocas: o mito de Tristão e Isolda, evocação da Idade Média; ‘Romeu e Julieta’, do Renascimento; ‘Don Juan’, referência ao iluminismo francês; e ‘Os Sofrimentos do Jovem Werther’, a lembrar o romantismo alemão. 75 min. 14 anos.

ONDE: Teatro Cacilda Becker (198 lug.) R. Tito, 295, Lapa, 3864-4513.

QUANDO: Estreia sáb. (6). 6ª, 21h; sáb., 19h e 21h; dom., 19h. Até 28/2.

QUANTO: R$ 10.

