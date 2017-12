Comidinha boa e saudável nos novos Freshie e Empório Frutaria

Novas casas investem em produtos orgânicos e comidinhas saudáveis – no prato ou no pote:

+ Empório Frutaria Real Food & Market

Uma seleção de sucos à base de frutas e vegetais frescos (R$ 9/R$ 18), tigelas de açaí e cremes de frutas (R$ 18/R$ 28) abrem o cardápio do novo Empório Frutaria Real Food & Market – que segue o conceito de cozinha saudável das outras quatro casas do grupo Frutaria. O salão amplo é dividido pelo sushi bar.

Na ala do empório, forram as prateleiras frutas secas, molhos, iogurtes, granolas, entre outros produtos (muitos orgânicos). Para comer, há boa variedade de saladas (R$ 32/R$ 48), tapiocas, como a ‘Caprese’ (R$ 19), sanduíches (a partir de R$ 28) e pratos, a exemplo do escalopinho de mignon orgânico, batata-doce e saladinha (R$ 48).

Av. Hélio Pellegrino, 198, V. N. Conceição, 3853-7146. 9h/1h. Cc. e Cd.: todos.

+ Freshie

Uma geladeira na entrada da Freshie exibe saladas, pratos prontos e sobremesas em potes de vidro retornáveis (R$ 2). Também há tortas (R$ 10), quiches (R$ 9) e grelhados (R$ 10/R$ 14) em porções individuais – tudo para levar ou comer na casa simpática e moderninha. Um forno industrial dá conta de aquecer a comida em poucos segundos.

Todos os pratos (R$ 6/R$ 12) são balanceados e sem conservantes – assados, cozidos no vapor ou a vácuo –, como o picadinho de carne com arroz integral e cenoura, a lasanha de berinjela e o escondidinho de frango e batata-doce. Entre as 12 versões de salada (R$ 17, a grande), estão a de grão-de-bico com atum, pepino, tomate, iogurte, ervas e nozes; e a ‘Detox’, que combina salmão defumado, gengibre, quinoa, tomate, broto de alfafa, cenoura, couve, castanha e mix de folhas.

R. Aracari, 208, Itaim Bibi, 3071-1818. 11h/18h (fecha sáb. e dom.). Cc. e Cd.: todos.