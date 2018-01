Comida orgânica é tema de festival em restaurantes da cidade

A 2ª edição do Off – Organic Food Fest contará com a participação de mais de 20 restaurantes da cidade, que vão preparar receitas com, no mínimo, 33% de ingredientes orgânicos. De 2ª (17) a 30/10, os cardápios, com entrada, prato e sobremesa, custarão R$ 49 no almoço e R$ 66 no jantar.

Foto: Luís Simione/divulgação

No Banana Verde (R. Harmonia, 278, V. Madalena, 3814-4828), o menu traz opções como arroz negro com abóbora e cogumelos, e sagu de chia com amora e leite de castanha de caju (foto).

O mexicano La Central (Av. Ipiranga, 200, República, 3214-5360) terá peito de frango com cremoso de milho, espinafre e cogumelos.

Foto: Luís Simione/divulgação

Entre as pedidas do Chez Vous (Av. Lavandisca, 395, Moema, 5051-6263) estão a moqueca de palmito e o tagliatelle à la ratatouille (foto).