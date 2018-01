Comemoração à mesa no Dia Internacional da Mulher

Carpaccio do Capim Santo (Foto: divulgação)

O carpaccio de buri (foto) é um dos pratos do menu que o Capim Santo servirá no jantar de sexta (6) e sábado (7), em três tempos (R$ 130). Al. Min. Rocha Azevedo, 471, Jd. Paulista, 3089-9500.

Para as mulheres que quiserem terminar o domingo (8) com pizza, na Scalinata a sobremesa ficará por conta da casa: pudim de Nutella. R. Amélia Corrêa Fontes Guimarães, 590, Morumbi, 3771-3377.

Agnolotti do Modi (Foto: divulgação)

Especialmente no almoço deste domingo (8), o Modi terá o agnolotti dal plin de codorna ao molho do assado com rosas e chocolate (R$ 31; foto). R. Alagoas, 475, Higienópolis, 3564-7031.