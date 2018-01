Comédia de Dominik Moll, ‘Más Notícias para o sr. Mars’ provoca riso pela incredulidade

Philippe Mars é um sujeito extremamente organizado, desses que fazem de tudo para evitar imprevistos. Seja na família ou no trabalho. E, se algo sai do controle, Mars dribla os conflitos do cotidiano com indulgência exagerada.

Mas, no dia em que completa 49 anos, duas tarefas inesperadas vão abalar seu universo racional: o pedido da ex-mulher para que cuide dos filhos adolescentes por uns dias e a demanda do chefe para fiscalizar um excêntrico colega de trabalho – totalmente oposto ao seu modo de vida.

Em Más Notícias para o sr. Mars, comédia dramática de Dominik Moll, o enredo gira em torno dos desafios do protagonista, interpretado de forma singular por François Damiens, em lidar com essas relações.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Do convívio forçado com os filhos, Sarah e Grégoire, surge um embate geracional. Ele não consegue assimilar, por exemplo, o veganismo do filho de 13 anos nem a ambição da menina, que, aos 17, estuda obsessivamente para ‘ser alguém’.

Enquanto isso, no trabalho, a proximidade com o caos que é a vida do colega Jérôme lhe causa estranheza e desconforto. A situação torna-se extrema quando, após um acidente insólito no escritório, Jérôme passa a viver com a família Mars, criando uma relação de amizade com os filhos de Philippe.

O encontro de personagens inusitados em situações surreais, aliado ao roteiro bem amarrado, é a virtude da trama de Moll, que provoca riso pela incredulidade.

Confira a programação completa no Guia de Cinema do Divirta-se