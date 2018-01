Longa de Asia Argento está entre estreias de cinema da semana

Embora afirme que o longa não é autobiográfico, Asia Argento admitiu que Incompreendida

é inspirado em fatos de sua vida. Filha da atriz Daria Nicolodi e do cineasta italiano Dario Argento, sua biografia tem semelhanças com a de Aria (Giulia Salerno), a pequena protagonista do filme, entre o drama e a comédia.

Na Roma dos anos 1980, a menina de nove anos é não só incompreendida como maltratada pelo pai (Gabriel Garko), um ator famoso; pela mãe (Charlotte Gainsbourg), uma pianista instável; e pelas irmãs, paparicadas pelos dois.

Num contexto violento e negligente, Aria tem poucas estratégias para resistir. Consegue consolo no gato e na melhor amiga, Angélica (Alice Pea). Apesar de todo o sofrimento, ‘Incompreendida’ encontra graça e ironia nos personagens, com atuações caricatas.

Estreia do cantor e compositor Alceu Valença como cineasta, A Luneta do Tempo foca os tempos de banditismo social no País. Na trama, as ações do cangaceiro Lampião (Irandhir Santos) e de sua mulher, Maria Bonita (Hermila Guedes), inspiram uma longeva rivalidade com o policial Antero Tenente (Servílio de Holanda).

Em Nós ou Nada em Paris, o comediante Kheiron, que dirige e protagoniza o filme, se volta para as origens de sua família. Na tela, ele interpreta o papel do próprio pai, Hibat. Nos anos 1980, em meio à revolução iraniana, seu ativismo o levaria a fugir do Irã. O destino era Paris, onde Kheiron foi criado.

OUTRAS ESTREIAS

Futuro Junho

(Brasil/2015, 100 min.) – Documentário. Dir. Maria Augusta Ramos. Quatro trabalhadores paulistanos têm as rotinas filmadas, logo an-tes da Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil: um metalúrgico, um motoboy, um analista financeiro e um metroviário.

A Morte de J.P. Cuenca

(Brasil/2015, 120 min.) – Documentário. Dir. João Paulo Cuenca. O longa de estreia do escritor João Paulo Cuenca é baseado numa história que ele mesmo viveu em 2008. Na ocasião, ele teve a identidade roubada, e dado como morto.

Porta dos Fundos – Contrato Vitalício (leia resenha aqui)

(Brasil/2015, 100 min.) – Comédia. Dir. Ian SBF. Com Fábio Porchat, Gregório Duvivier, Clarice Falcão. O longa é inspirado na famosa série de esquetes cômicos. No longa, o ator Rodrigo, embebedado, assina um contrato em que promete participar do próximo filme de Miguel. O cineasta só ressurge dez anos depois, com um projeto que põe em risco a carreira do ator, já famoso.

Procurando Dory

(Finding Dory, EUA/2016, 102 min.) – Animação. Dir. Andrew Stanton, Angus MacLane. A personagem de ‘Procurando Nemo’ (2003), uma peixinha com perda de memória recente, lembra que se separou de sua família quando criança. Decide procurar os pais a todo o custo, fazendo uma jornada arriscada

até eles.

Tio Bernard – Uma Antilição de Economia

(Oncle Bernard – L’anti-leçon D’économie, Canadá-Espanha/2015, 79 min.) – Documentário. Dir. Richard Brouillette. Uma entrevista realizada em 2000 com o economista Bernard Maris, morto no ataque ao Charli Hebdo, em janeiro do ano passado.