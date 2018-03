Comédia com Antônio Fagundes está entre as estreias de teatro da semana

Após atuarem juntos em dois dramas, Antônio Fagundes e seu filho, Bruno Fagundes, voltam aos palcos paulistanos com a comédia Baixa Terapia, escrita pelo argentino Matías Del Federico e dirigida por Marco Antonio Pâmio.

O elenco da peça, com estreia marcada para esta 6ª (17), é formado ainda por Mara Carvalho, Alexandra Martins, Ilana Kaplan e Fábio Espósito.

Os atores dão vida a três casais que não se conhecem e se encontram no consultório de uma terapeuta. O encontro ganha graça quando a psicóloga não aparece, e eles percebem que ela deixou em sua sala instruções de como conduzir a sessão.

Inicialmente, os casais tentam manter as aparências, mas, ao revelar seus conflitos, logo perdem a compostura.

80 min. 14 anos. ONDE: Tuca (672 lug.). R. Monte Alegre, 1.024, Perdizes, 3670-8455. QUANDO: Estreia 6ª (17). 6ª, 21h30; sáb., 20h; dom., 19h. Até 30/7. QUANTO: R$ 60/R$ 80.

CONFIRA OUTRAS ESTREIAS DE TEATRO

Entre os destaques, um monólogo dirigido e estrelado pelo ator Michel Melamed

Estranhos.com

Estrelada por Débora Evelyn e Johnny Massaro, a peça narra uma história de amor entre dois personagens de mundos distintos. William é um jovem blogueiro e Olivia, uma professora de literatura avessa ao mundo digital. Dir. Emílio de Mello. Teatro Vivo (274 lug.). Av. Dr. Chucri Zaidan, 2.460, Morumbi, 97420-1520. Estreia 6ª (17). 6ª, 21h30; sáb., 21h. dom., 18h. R$ 50/R$ 80. Até 14/5.

Nosotros

Dirigida por Ednaldo Freire, a peça da Fraternal Companhia de Arte e Malas-Artes é encenada em uma ‘carreta-palco’. O enredo trata de temas como a imigração e o universo mítico latino-americano. 80 min. Livre. Parque da Vila Guilherme-Trote (100 lug.). Av. Nadir Dias de Figueiredo, s/nº, V. Maria, 2905-0165. Estreia sáb. (18). Sáb., e dom., 15h. Grátis. Até 30/4.

Monólogo Público

O ator Michel Melamed assina, dirige e protagoniza o espetáculo, em que, a partir de memórias pessoais e de fatos do Brasil contemporâneo, reconta sua vida até o presente. 60 min. 14 anos. Masp. Auditório (374 lug.). Av. Paulista, 1.578, metrô Trianon-Masp, 3149-5959. Estreia sáb. (18). Sáb. e 2ª, 21h; dom., 20h; R$ 60/R$ 70. Até 8/5.

Malefícios do Amor

Dirigida por José Paulo Rosa, a peça traz três textos cômicos do russo Anton Chekhov. No enredo, histórias de sedução, vaidade e inveja. Com Warney Paulo, Lia Tucci e outros. 80 min. 12 anos. Teatro Jaraguá (265 lug.). R. Martins Fontes, 71, Bela Vista, 3255-4380. Estreia sáb. (18). 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 19h. R$ 50/R$ 60. Até 28/5.

Dois Perdidos Numa Noite Suja

Em nova montagem do texto de Plínio Marcos, Kayky Brito e Rodrigo Simas protagonizam . Dirigida por Luiz Valcazaras, a peça mostra personagens marginalizados na sociedade. 70 min. 14 anos. Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 3611-3042. Estreia sáb. (18). Sáb., 21h; dom., 20h. R$ 15/R$ 70. Até 30/4.