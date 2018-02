A comédia A Entrevista desencadeou uma crise diplomática. No longa, James Franco e Seth Rogen são jornalistas que, ao conseguir uma entrevista com o ditador norte-coreano Kim Jong-un, são recrutados pela CIA para assassiná-lo. Irritado com o deboche, o verdadeiro Kim fez ameaças aos EUA, o que acabou adiando o lançamento do filme.

