Começa mais uma edição da Restaurant Week em São Paulo

Mais de 200 casas participam da 22ª edição da Restaurant Week São Paulo, de 30/3 a 22/4, com menus a R$ 46,90 (almoço) ou R$ 58,90 (jantar), sempre com entrada, prato e sobremesa. Em alguns restaurantes haverá a opção de Menu Premium (R$ 68, almoço; R$ 89, jantar), com reserva antecipada pelo site do evento. Quem quiser também pode doar R$ 1 no valor final da conta à Fundação Cafu.

Confira abaixo dicas de lugares para visitar durante a temporada e aqui a programação completa da SPRW, com todos os participantes e cardápios.

O Modi servirá o cardápio especial no almoço e no jantar. O trio de cannoli (foto) é uma das opções de sobremesa no almoço, que terá também leitoa grelhada com purê de cará. Av. Higienópolis, 618, Consolação, 3823-2663. 12h/23h (6ª e sáb., 12h/0h; dom., 12h/20h).

No jantar do Pina terá, por exemplo, tagliata de filé mignon com rúcula (foto), entre as sugestões. R. Jacurici, 27, Itaim Bibi, 3071-2501. 12h/15h e 19h/23h30 (sáb., 12h/16h e 19h/23h30; dom., 12h/16h30; 2ª e 3ª, 12h/15h).

O ravióli recheado com tofu, cenoura, alcachofra, nozes e espinafre, com molho de castanhas (foto), está entre os pratos do jantar (R$ 58,90), no Banana Verde. R. Harmonia, 278, V. Madalena, 3814-4828. 12h/15h30h e 19h/23h (sáb. e fer., 12h/23h; dom., 12h/16h30; fecha 2ª).

O jantar (R$ 58,90) no Mellão Trattoria tem boas pedidas, caso da trilogia de palmito pupunha com salmão marinado (foto). Outras sugestões são lasanha de legumes com azeite de manjerona e buquê de rúcula; filé de saint peter em crosta de ervas com purê de mandioquinha defumado e, para encerrar, o clássico tiramisú. R. Pais de Araújo, 184, Itaim Bibi, 3078-0812. 12h/15h e 19h30/0h (sáb., 12h/16h e 19h30/0h; dom., 12h/17h). Cc.: todos. Cd.: todos.

O peruano La Mar participa do festival com Menu Premium servido no jantar (R$ 89). Entre as opções estão o ceviche tropical de salmão com leite de coco e flores; pirarucu com crosta de coco, purê de espinafre e molho de castanha; e petit gâteau de suspiro limeno e sorvete de vinho. R. Tabapuã, 1.410, Itaim Bibi, 3073-1213. 12h/15h e 19h/0h (6ª, 12h/15h e 20h/1h; sáb., 13h/17h e 20h/1h; dom., 13h/17h).