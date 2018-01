Começa a temporada de festivais de teatro infantil em São Paulo

Toda semana, o bora.aí indica os melhores programas infantis no Divirta-se:

Foto: A Última Árvore/divulgação

Festa teatral

O festival de férias do Teatro Morumbi Shopping apresenta diferentes espetáculos, de terça a domingo, com duas sessões nos fins de semana. A programação começa dia 10/1, com ‘Gigantes de Ar’, que sobe ao palco sempre às terças, seguido por ‘Círculo das Baleias’ (4ª), ‘Filhotes da Amazônia’ (5ª), ‘O Vaqueiro e o Bicho Froxo’ (6ª), ‘Bichos do Brasil’ (sáb.) e, por fim, ‘A Última Árvore’ (dom.; foto). Livre. Morumbi Shopping. Av. Roque Petroni Júnior, 1.089. Morumbi, 5183-2800. A partir de 10/1. 3ª a 6ª, 15h; sáb. e dom., 12h e 15h. R$ 50. Até 29/1.

A vez da garotada

A diversão também está garantida no Teatro Folha. Para crianças a partir de 3 anos, a agenda traz ‘Pluft, o Fantasminha’ (2ª), ‘João e Maria’ (4ª), ‘Branca de Neve’ (5ª), ‘Os Saltimbancos’ e ‘Os Três Porquinhos’ (sáb e dom). Para maiores de 6 anos, estão na programação ‘Watchatchá Uma Viagem Pela Ciência’ (3ª) e ‘O Imprevisível Circo da Lua’ (6ª). Há ainda duas peças para o público infantojuvenil, ‘O Alvo’ e ‘O Alvo 2’, a partir de 9/1 (2ª, 17h30 e 19h). Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, 3823-2737. A partir de 2ª (2). 2ª a 6ª, 16h; sáb. e dom., 16h e 17h40. R$ 40. Até 29/1.

Vai começar

No teatro Viradalata, o festival de férias deste ano terá ‘Coquetel de Fadas’ (3ª), ‘Medinho, Medão’ (4ª), ‘Viralatas, O Musical’ (5ª), ‘Os Três Porquinhos’ (6ª), e ‘As Aventuras de João e Maria’ (sáb. e dom.). Livre. Viradalata Espaço Capital. R Apinajés, 1.387, Perdizes, 3868-2535. A partir de 3ª (3). 3ª a dom., 16h. R$ 40. Até 29/1.

Os clássicos

A mostra infantil do Theatro Net leva ao palco cinco espetáculos, de quinta a domingo. Em cartaz, clássicos como ‘chapeuzinho Vermelho’, da Cia. Le Plat du Jour. Livre. Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, Itaim Bibi, 3448-5061. A partir de 7/1. 5ª e 6ª, 15h; sáb. e dom., 11h. R$ 50/R$ 80. Até 29/1.