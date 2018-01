Começa a temporada de festas juninas na cidade

De quadrilhas a shows de forró, selecionamos quatro espaços para aproveitar a temporada de festas juninas na cidade

Foto: divulgação

+ Em sua 5ª edição, o Arraial da Cidade sai do Museu da Casa Brasileira e ocupa o Jockey Club neste fim de semana. A programação reúne dez shows. No sábado (4), sobem ao palco nomes como Toninho Ferragutti e Banda Estralo. Entre as atrações do domingo (5), estão Falamansa e Banda Forróbodó. Além disso, haverá brincadeiras e comidas típicas e um bazar com cerca de 30 barracas de marcas famosas. R. Dr. José Augusto de Queiroz, s/nº, entrada 1, Jd. Everest, 2659-5898. Sáb. (4) e dom. (5), 10h/23h. Grátis.

+ O fim de semana no Centro Cultural Rio Verde será de festas juninas. Nesta sexta-feira (3), o ‘Arraial do Bloco Gonzagão’ traz o Trio Potiguar e o grupo Forró de Mesa. Já no sábado (4) é dia do ‘Grande Arraial no Rio Verde’, com shows, quadrilha e brincadeiras. R. Belmiro Braga, 181, V. Madalena, 3034-5703. 6ª (3), 22h; sáb. (4), 21h. R$ 25/R$ 40.

+ No Cine Joia, a festa ‘Eu Vou Chamar o Síndico’ faz uma edição junina, o Arraiá do Síndico, com o melhor da música brasileira. Além da discotecagem, há show de Thainá Cardoso. Pipocas e doces fazem parte da festa. Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3231-3705. Sáb. (4), 23h30. R$ 35/R$ 80.

+ Na Villa Country, a festa junina será animada com a dupla sertaneja César Menotti e Fabiano, nesta 5ª (9). Além do show, o arraial do espaço terá quadrilha, brincadeiras e comidas típicas. Também haverá festas nos dias 10, 11 e 12/6. Av. Francisco Matarazzo, 774, Água Branca, 3868-5858. 5ª (9), 20h. R$ 40/R$ 80.

+ Em Interlagos, o Colégio Humboldt organiza uma festa junina diferente neste sábado (4). O arraial mescla as tradições brasileiras e as alemãs, com comidas típicas dos dois países, apresentações de alunos e um espaço para degustação de vinhos. Av. Eng. Alberto Kuhlmann, 525, Interlagos, 5686-4055. Sáb. (4), 12h/20h. R$ 20.