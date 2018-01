Come on Burger serve bons hambúrgueres em ponto agitado na Vila Mariana

Foto: divulgação

O ponto é estratégico – vizinho ao câmpus da ESPM, na Vila Mariana – e o hambúrguer, de primeira. Com esta receita, a Come on Burger tem as mesas disputadas tanto no térreo quanto no salão superior, com alguns lugares no terraço.

O ambiente é simples e bem rústico, com muita madeira, telas aramadas e grafites nas paredes. Logo na entrada fica o bar e uma geladeira com cervejas especiais, que pedem a companhia das porções de batatas fritas sequinhas (R$ 15) ou de ‘Chicken Fingers’ (R$ 22), tiras de frango empanadas e servidas com maionese defumada.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na seleção de hambúrgueres, a casa lista dez opções, incluindo o clássico ‘X Salada’ (R$ 22) e uma versão vegetariana (R$ 25). Em todos é possível trocar o queijo ou acrescentar ingredientes à parte, como molhos, bacon e picles.

Sanduíche ‘Provoleta’ (Foto: divulgação)

Merecem destaque o suculento disco de carne de 160 gramas, feito com blend de acém e costela, e o fofinho pão de brioche. O bom ‘Provoleta’ (R$ 28; foto) traz também creme de provolone, farofa de bacon, tomate e cebola roxa. Já o ‘BBQ’ (R$ 29) vem com cheddar, cebola crispy, barbecue, bacon e picles.

Se sobrar apetite, prove o ‘X Nutella’ (R$ 17), lanchinho de banana com Nutella. Em tempo: o chá gelado dá direito a um refil (R$ 9).

ONDE: R. Dr. Álvaro Alvim, 193, V. Mariana, 5082-1645.

QUANDO: 11h30/23h (sáb. e fer., até 0h; fecha dom.).

QUANTO: Cc. e Cd.: A, M e V.