Três motivos para visitar a Casa nas Rosas no sábado (28): das 14h às 17h, tem feira de troca (CDs, livros e roupas); às 16h, ‘Sarau para Augusto dos Anjos’, com Claudio Daniel, Júlio Mendonça, Moreira de Acopiara, Omar Khouri, Tarso de Melo e Reynaldo Damazio; e, às 19h, sarau do coletivo Saraund System (foto). Av. Paulista, 37, 3285-6986. Grátis.

