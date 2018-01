Com texto do britânico Edward Bond, Kiwi Companhia de Teatro estreia peça sobre injustiças sociais

Em Material Bond, a Kiwi Companhia de Teatro destaca a obra do britânico Edward Bond, dramaturgo que, segundo o grupo, permanece desconhecido no Brasil, mas que, no meio teatral inglês, é conhecido por sua rebeldia.

Na peça, dirigida por Fernando Kinas e protagonizada por Fernanda Azevedo, são explorados temas recorrentes no trabalho do autor, como injustiça e desumanidade.

A montagem, que tem ainda performance e show (com participação do multi-instrumentista Eduardo Contrera), cria jogos constantes com o público.

Além de um tablado instalado na plateia, há diversas intervenções poéticas e projeções de vídeos, que expõem cenas brutais da realidade brasileira contemporânea.

80 min. 14 anos. Oficina Cultural Oswald de Andrade (40 lug.). R. Três Rios, 363, Bom Retiro, 3222-2662. Estreia 5ª (2). 5ª e 6ª, 20h; sáb., 18h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 25/3.