Com terraço amplo, novo bar no Itaim Bibi serve drinques clássicos e criações próprias

Na esquina entre as avenidas Faria Lima e Juscelino Kubitschek, no topo de um de seus prédios comerciais, está instalado, desde o mês passado, um novo bar.

Seguindo a tendência de ‘rooftops’, que ganha popularidade na cidade, o Sky Hall Terrace Bar tem, além de um ambiente interno que mescla os estilos retrô e minimalista, uma área a céu aberto com 1.000 m²– que tem vista para os edifícios espelhados da região.

No almoço, o bar serve ‘combos’ cujos preços variam de acordo com a carne escolhida, como peito de frango (R$ 44) e filé mignon (R$ 59). Com a proteína, é possível combinar opções de salada (entre elas, a de folhas verdes, croutons e queijo parmesão), de molhos (como de mostarda dijon ou barbecue com uísque) e sobremesa (salada de frutas ou sugestão do dia).

Para beber, vale apostar nos drinques da casa, entre clássicos e criações do chileno Rodrigo Sepulveda. Há duas excelentes opções com vodca e gengibre – o ‘Moscow Mule’ (R$ 22), que leva ainda suco de limão e espuma cítrica; e o ‘Blondy Cítrico’ (R$ 30), com frisante de ginseng e bitter.

Para petiscar, prove o delicioso ‘Flatbread Caprese’ (R$ 31), massa folhada com tomatinhos, muçarela e manjericão. Outra sugestão é o ‘Chips n’ Sauces’ (R$ 21), chips de raízes da terra com dois molhos à escolha, como o de abóbora agridoce.

ONDE: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.327, Itaim Bibi, 2828-9740. QUANDO: 11h30/últ. cliente (2ª e 3ª, até 22h30; sáb., 17h/últ. cliente; fecha dom.). QUANTO: Cc.: todos. Cd.: todos.