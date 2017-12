Com ‘Rubedo’, Companhia Siameses encerra sua ‘trilogia alquímica’; confira o roteiro de dança da semana

Rubedo

Com o espetáculo (foto acima), a Companhia de Dança Siameses encerra sua ‘Trilogia Alquímica’, composta ainda por ‘Nigredo’ e ‘Albedo’. Os trabalhos partem dos escritos de James Hillman, criador da psicologia arquetípica. 50 min. 16 anos. Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. 6ª (23) e sáb. (24), 21h. R$ 6/R$ 20.



O Canto da Minha Terra

O Ballet Stagium faz temporada especial para tentar garantir a continuidade da companhia, fundada há 46 anos e que passa por dificuldades financeiras. A poesia de Ary Barroso é o fio condutor do espetáculo. 60 min. Livre. Teatro Sergio Cardoso. Sala Paschoal Carlos Magno (144 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. Dom. (25), 17h; 2ª (26), 19h; 4ª (28), 21h. R$ 100.

Eduardo Fukushima

O bailarino e coreógrafo, em residência artística no Sesc Vila Mariana até dezembro, apresenta um espetáculo composto por dois de seus solos: ‘Entre Contenções’ e ‘Como Superar o Grande Cansaço?’, que exploram a dificuldade verbal de comunicação e a incerteza por meio do movimento. 60 min. 14 anos. Sesc Vila Mariana. Sala Corpo & Artes (120 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 5ª (29), 20h. R$ 6/R$ 20.

Frestas do Olhar

Dirigido pela bailarina e coreógrafa Fernanda Amaral, da Cia. Dança sem Fronteiras, o espetáculo é resultado de uma investigação sobre as relações entre o espaço corporal e o corpo urbano. Os intérpretes, com habilidades mistas, são pessoas com e sem deficiência, e têm formações variadas em dança. 60 min. Livre. CCSP. Área de Convivência. R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 4ª (28), 5ª (29) e 30/9, 18h; 1º/10, 16h; 2/10, 12h. Grátis.

Margem

Com uma proposta que parte da interação entre objetos, pessoas e materiais, os bailarinos da Cia. Suspensa, de Minas Gerais, buscam trazer um novo sentido para aquilo que parece imutável.

60 min. 14 anos. Sesc Santo Amaro. Espaço das Artes (80 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Sáb. (24), 21h; dom. (25), 19h. R$ 6/R$ 20.

Nuvens Insetos

Em 2011, os artistas da Cia. Fragmento abordaram pessoas na rua e lhes perguntaram: “o que você escreveria se essa fosse sua última carta?”. Este espetáculo joga com o conteúdo das respostas obtidas e reflete sobre as diversas formas de comunicação num tempo de carência de relações presenciais. 55 min. 14 anos. Caixa Cultural São Paulo (90 lug.). Pça. da Sé, 111, Centro, 3321-4400. 6ª (23), sáb. (24) e dom. (25), 19h15. Grátis (retirar ingressos a partir das 9h do dia do espetáculo).

O Sarau

Inspirado em obras-ícones do balé clássico, de compositores como Jean Sibelius e Claude Debussy, o diretor Anselmo Zolla criou este espetáculo para a Studio3 Cia. de Dança, ao lado da bailarina Vera Lafer. A ideia é dar a esses trabalhos uma roupagem contemporânea, com elementos da dança de vanguarda. Masp. Auditório (374 lug.). Av. Paulista, 1.578, metrô Trianon-Masp, 3149-5959. 3ª (27),

4ª (28) e 5ª (29), 21h. R$ 40.

Yabás

O espetáculo nasce de uma pesquisa do coletivo Corpo Aberto sobre as memórias de resistência de corpos femininos. 50 min. 14 anos. Estudio Kott (35 lug.). R. General Júlio Marcondes Salgado, 282, metrô Marechal Deodoro, 3661-3460. Sáb., 20h; dom., 16h. R$ 10. Até 2/10.