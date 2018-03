Com obras de nomes como René Magritte e Paul Delvaux, exposição de arte belga é uma das inaugurações da semana

Uma seleção de 69 obras pertencentes à Coleção Simon – tida como uma das mais relevantes de arte moderna da Bélgica mantida fora do país – compõe a exposição 100 Anos de Arte Belga, que será inaugurada nesta 4ª (4) no Centro Cultural Fiesp. Adquiridas ao longo de três décadas, a partir do ano de 1974, pelo engenheiro alemão Heinrich Simon e por sua mulher, Françoise, essas criações chegam pela primeira vez à América Latina.

Com curadoria de Laura Neve, a mostra está dividida em cinco núcleos, com obras agrupadas por temáticas, e não de forma cronológica. Desse modo, as sessões ‘Vida e Luz’, ‘Realidades Alternativas’, ‘Entre Engajamento e Escapismo’, ‘Da Natureza ao Poema Pictórico’ e ‘No Rigor’ ajudam a revelar a ligação de 37 artistas belgas com movimentos como o impressionismo, o abstracionismo, o expressionismo e o surrealismo.

O público poderá conferir, assim, um panorama da arte belga moderna a partir de obras (principalmente pinturas) de nomes mais reconhecidos, como René Magritte, Paul Delvaux e James Ensor, e também de artistas como Emile Claus, Louis Van Lint e Pol Bury.

ONDE: Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon- Masp, 3146-7000. QUANDO: Inauguração: 4ª (4). 10h/22h (dom., 10h/20h; fecha 2ª). Até 10/6. QUANTO: Grátis.

CONFIRA OUTRAS INAUGURAÇÕES

Edições Jacarandá

A galeria 55SP inaugura seu espaço com exposição com fotogravuras de artistas como Vik Muniz, Mauro Restiffe (foto) e Lenora de Barros, além de obras tridimensionais de Marcelo Cidade e Marcius Galan. R. Barão de Tatuí, 377, V. Buarque, 98193-3455. Inauguração: 4ª (4). 11h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 27/4.

Ana Vitória Mussi

Entre vídeos, serigrafias e instalações, todos ligados à linguagem fotográfica, a artista apresenta um panorama de sua carreira a partir de cerca de 40 obras. Galeria Lume. R. Gumercindo Saraiva, 54, Jd. Europa, 4883-0351. Inauguração: 5ª (5). 10h/19h (sáb., 11h/15h; fecha dom.). Grátis. Até 14/5.

Andreia Tarelow

A mostra ‘Quatro Cidades Apaixonantes’ exibe 32 imagens do cotidiano de Nova York, Florença, Paris e São Paulo. A fotógrafa buscou retratar lugares menos turísticos dessas cidades. Espaço Cultural Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, metrô Consolação, 2601-4281. Inauguração: 3ª (3). 9h/21h

(dom. e fer., 12h/21h). Grátis. Até 14/4.

Cranio

A exposição ‘Mãe Mística’ reúne 25 obras do grafiteiro, que tem a obra marcada pelo retrato de índios na cor azul. Luis Maluf Art Gallery. R. Peixoto Gomide, 1.887, Jd. Paulista, 2367-3437. Inauguração: 5ª (5). 11h/20h (sáb., 11h/ 18h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 12/5.