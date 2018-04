Com mais de 90 obras, grande exposição de arte africana chega ao CCBB

Atribuída ao naturalista romano Caio Plínio Segundo, a frase “Ex Africa semper aliquid novi” (ou “da África sempre há novidades a reportar”) delineia os conceitos da exposição Ex Africa, que leva ao CCBB um grande panorama da arte contemporânea africana.

São expostas mais de 90 obras de 20 artistas, que ajudam a revelar aspectos históricos ligados a séculos de colonização e também características recentes do continente. Assim, os trabalhos aparecem divididos em quatro eixos: ‘Ecos da História’, ‘Corpos e Retratos’, ‘O Drama Urbano’ e ‘Explosões Musicais’.

Para o curador da mostra, o alemão Alfons Hug, um dos desafios consiste em identificar produções que dão conta da “complexidade e diversidade do continente”. Ele cita como exemplo os países do Golfo da Guiné, que “abrigam não apenas mil diferentes grupos étnicos e idiomas, como também incluem elementos anglófonos, francófonos, lusófonos e árabes”. Um ponto em comum, segundo Hug, é que a arte africana, de um modo geral, “movimenta-se na zona de tensão” entre aspectos tradicionais e modernos, coloniais e pós-coloniais, locais e globais.

Na visão do curador, o público também poderá reconhecer, nas obras, os vínculos históricos entre o Brasil e a África nos últimos 500 anos.

+ A estética corporal africana aparece em trabalhos como os do senegalês Omar Victor Diop (foto abaixo), que insere elementos modernos na tradição da fotografia de estúdio da África Ocidental. Suas obras integram o eixo Corpos e Retratos, que traz ainda criações de nomes como Nástio Mosquito.

+ Os contrastes presentes nas metrópoles africanas, que definem o eixo O Drama Urbano, estão presentes em obras de artistas como Karo Akpokiere. Nascido em Lagos, maior cidade da Nigéria, ele apresenta ilustrações que satirizam modismos de anúncios publicitários (foto abaixo).

+ Do afrobeat de Fela Kuti ao pop nigeriano, uma série de expressões forma o eixo Explosões Musicais, que revela, em videoclipes, temas como religião, dinheiro, poder e sexo na produção da região. A parceria entre os músicos Flavour e Wande Coal (cena abaixo) é um dos destaques.

ONDE: CCBB. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. QUANDO: Inauguração: sáb. (28). 9h/21h (fecha 3ª). Até 16/7. QUANTO: Grátis.

