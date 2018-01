Com Johnny Depp, Assassinato no Expresso do Oriente é uma das estreias da semana

Antes o Tempo Não Acabava

(Brasil/2016, 85 min.) – Drama. Dir. Fábio Baldo e Sérgio Andrade. Com Anderson Tikuna, Begê Muniz e Rita Carelli. Com raízes na etnia indígena saterê, Anderson se muda para a cidade grande, onde encara o cotidiano urbano. 16 anos. Confira salas e horários de exibição.

Assassinato no Expresso do Oriente

(Murder on the Orient Express, Estados Unidos/2017, 114 min.) – Suspense. Dir. Kenneth Branagh. Com Kenneth Branagh, Johnny Depp e Michelle Pfeiffer. Poirot embarca no Expresso do Oriente e se envolve na investigação de um crime cometido durante a viagem. 12 anos. Confira salas e horários de exibição.

Com Amor, Van Gogh

(Loving Vincent, Reino Unido e Polônia/2017, 95 min.) – Drama. Dir. Dorota Kobiela e Hugh Welchman. Com Douglas Booth, Chris O’Dowd e Saoirse Ronan. A animação, produzida a partir de pinturas de tinta a óleo sobre tela, acompanha Roulin, jovem que recebe a tarefa de entregar a última carta de Vincent Van Gogh. 12 anos. Confira salas e horários de exibição.

Cromossomo 21

(Brasil/2017, 91 min.) – Drama. Dir. Alex Duarte. Com Adriele Pelentir, Luís Fernando Irgang e Marisol Ribeiro. Vitória, uma jovem com Síndrome de Down, leva uma vida igual à de qualquer pessoa de sua idade. Entre as aulas de natação, piano e a faculdade, ela se apaixona por Afonso. 10 anos. Confira salas e horários de exibição.

A Estrela de Belém

(The Star, Estados Unidos/2017, 86 min.) – Animação. Dir. Timothy Reckart. Com Vini Rodrigues, Cristina Mel e Caique Oliveira. Em busca de uma vida melhor, o asno Bo toma coragem para seguir uma estrela com seus amigos, que se tornam heróis por acidente. Livre. Confira salas e horários de exibição.

Jogos Mortais: Jigsaw

(Jigsaw, Estados Unidos-Canadá/2017, 92 min.) – Terror. Dir. Michael Spierig e Peter Spierig. Com Matt Passmore, Tobin Bell e Callum Keith Rennie. Após uma série de assassinatos, todas as pistas indicam John Kramer, o Jigsaw, como culpado, mas o suspeito foi morto há dez anos. 18 anos. Confira salas e horários de exibição.

Lamparina da Aurora

(Brasil/2017, 74 min.) – Drama. Dir. Frederico Machado. Com Buda Lira, Antonio Saboia e Vera Barreto Leite. Um casal de idosos vive em uma fazenda abandonada e recebe a visita de um jovem à noite. O passado dos dois ressurge entre sonhos e pesadelos. 14 anos. Confira salas e horários de exibição.

Meu Corpo É Político

(Brasil/2017, 52 min.) – Documentário. Dir. Alice Riff. Com Fernando Ribeiro, Giulianna Nonato e Linn da Quebrada. A partir da rotina de quatro ativistas LGBT, o filme levanta questões sobre a população transexual no Brasil. 12 anos. Confira salas e horários de exibição.

Os Parças

(Brasil/2017, 100 min.) – Comédia. Dir. Halder Gomes. Com Tom Cavalcante, Whindersson Nunes e Tirullipa. Enganados por um trapaceiro, quatro amigos precisam organizar uma festa de casamento sem dinheiro ou lidar com o maior contrabandista da 25 de Março, o pai da noiva. 14 anos. Confira salas e horários de exibição.

Patti Cake$

(Estados Unidos/2017, 109 min.) – Drama. Dir. Geremy Jasper. Com Danielle Macdonald, Bridget Everett e Siddharth Dhananjay. Patricia sonha em ser uma rapper e tenta ganhar destaque no cenário do hip hop, enquanto faz o possível para ajudar a mãe. 16 anos. Confira salas e horários de exibição.

#SCREAMERS

(Estados Unidos/ 2017, 82 min.) – Terror. Dir. Dean Matthew Ronalds. Com Tom Malloy, Chris Bannow e Griffin Matthews. Dois gurus virtuais recebem o vídeo de uma menina em um túmulo, desaparecida há anos. Ao investigar, são confrontados pelo caos. 14 anos. Confira salas e horários de exibição.

Thelma

(Thelma, Noruega-França-Dinamarca-Suécia/2017, 116 min.) – Drama. Dir. Joachim Trier. Com Eili Harboe e Ellen Dorrit Petersen. Após se mudar para Oslo, uma estudante descobre que tem poderes sobrenaturais e, para completar, está apaixonada. 16 anos. Confira salas e horários de exibição.

Yvone Kane

(Brasil-Portugal-Moçambique/2014, 112 min.) – Drama. Dir. Margarida Cardoso. Com Irene Ravache, Beatriz Batarda e Gonçalo Waddington. Após a morte da filha, Rita decide retornar ao país africano, onde passou sua infância, para investigar a morte de Yvone Kane, ativista política e guerrilheira. 12 anos. Confira salas e horários de exibição.

