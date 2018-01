Com espetáculo inédito, Grupo Corpo abre programação da Temporada Alfa 2017

A Temporada Alfa 2017 tem início com o Grupo Corpo, que estreia ‘Gira’, espetáculo com trilha composta e gravada pelo trio Metá Metá.

Assinada por Rodrigo Pederneiras, a coreografia propõe um mergulho nas religiões afro-brasileiras. No palco, um quadrado de linóleo negro de 13 por 9 metros busca transmitir a atmosfera de um terreiro.

Além de ‘Gira’, o grupo também encena ‘Bach’, coreografia de 1996, que contrapõe o barroco das partituras do músico alemão ao presente na arte mineira.

Até outubro, mais quatro grupos se apresentam nos palcos do Teatro Alfa. O próximo é a Cia. de Dança Deborah Colker, que encena ‘Cão sem Plumas’, espetáculo inspirado na obra de João Cabral de Melo Neto, com sessões de 25 a 27/8 e de 29/8 a 2/9.

Entre 22 e 24/9, o grupo canadense Cirque Éloize apresenta ‘Cirkopolis’, performance inspirada no clássico ‘Metropolis’, de Fritz Lang.

De 29/9 a 1º/10, os holandeses do Nedertlands Dans Theater 2 interpretam três coreografias do repertório do grupo.

Vinda de Los Angeles, a companhia L. A. Dance Projec encerra a programação em 17 e 18/10, com coreografia assinada por Benjamin Millepied, que atuou como coreógrafo e intérprete no filme ‘Cisne Negro’.

Teatro Alfa (1.118 lug). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Estreia 6ª (4). 4ª e 5ª, 21h; 6ª, 21h30; sáb., 20h; dom., 18h. R$ 50/R$ 160. Até 13/8. Inf.: bit.ly/talf2017