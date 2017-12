Com direção de Otávio Martins, comédia ‘La Estupidez’ fala sobre ganância; confira outras dicas de teatro

La Estupidez

Com texto de Rafael Spregelburd e direção de Otávio Martins, La Estupidez (foto abaixo), comédia ambientada em Las Vegas, discorre sobre a ganância ao mostrar personagens que fazem de tudo para ganhar dinheiro. 90 min. 14 anos. Teatro Porto Seguro (508 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7300. Estreia 4ª (28). 4ª e 5ª, 21h. R$ 40/R$ 60. Até 8/12.

Fortuna

O Grupo Gattu apresenta Fortuna, uma peça ambientada no futuro. Descongelada depois de cem anos, sem nenhuma memória, Maria, a protagonista, tem o desafio de reconstruir sua vida. Dir. Eloisa Vitz. 75 min. 16 anos. Teatro do Sol (60 lug.). R. Damiana da Cunha, 413, Santana, 3791-2023. Estreia 5ª (29).

5ª e sáb., 21h; 6ª, 21h30; dom., 20h. Grátis. Até 27/11.

7 Leituras, 7 Autores, 7 Diretores

‘Justiça’ é o tema do 10º ano do projeto. Nesta edição, sob direção de Sérgio Ferrara, atores leem ‘A Pena e a Lei’, de Ariano Suassuna. 80 min. 14 anos. Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. 3ª (27), 19h30. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Ao Pé do Ouvido

Com direção de Zé Henrique de Paula e atuação da Cia. Núcleo Experimental, a peça mostra sete pessoas que cruzam o país de norte a sul em busca de melhores oportunidades. 80 min. 10 anos. Biblioteca Mário de Andrade. Auditório (175 lug.). R. da Consolação, 94, metrô Anhangabaú, 3775-0002. 2ª (26), 20h. Grátis.

Brasil, Fábrica de Sonhos – Pesadelo?

A Cia. do Feijão reapresenta algumas de suas principais montagens. Nesta semana, o grupo retoma ‘Armadilhas Brasileiras’ (120 min; 12 anos), com enredo inspirado em textos de Mário de Andrade. Dir. Pedro Pires. Sede da Companhia do Feijão (90 lug.). R. Dr. Teodoro Baima, 68, República, 3259-9086. A partir de sáb. (24). Sáb., dom., 2ª e 3ª, 20h. Até 4/10.

Ciclo de Leitura Teatral

Idealizado pela atriz Maria Fernanda Cândido, o evento é destinado à interpretação de textos e à apresentação da visão do artista convidado para fazer a leitura. Nesta edição, o diretor e ator Marco Antônio Pâmio lê ‘Conto de Inverno’, de William Shakespeare. Livre. Casa do Saber. Auditório (70 lug.). R. Dr. Mário Ferraz, 414, Itaim Bibi, 3707-8900. Sáb. (24), 12h. Grátis.

Extensão Mirada

O Festival Ibero-Americano de Artes Cênicas de Santos promove peças na capital. Um dos destaques é ‘Dínamo’ (70 min; livre), apresentada pelos argentinos da Cia. Timbre 4 no sábado (24), às 21h, e no domingo (25), às 18h, no Sesc Bom Retiro (Al. Nothmann, 185, 3332-3600). R$ 12/R$ 40. Até 13/11. Programação completa: mirada.sescsp.org.br

Lamartine Babo

Com texto de Antunes Filho e direção de Emerson Danesi, a peça do grupo Macunaíma – CPT homenageia o rei das marchinhas, ambientando a peça no ensaio de um grupo de cantores do início

do século 20. 70 min. 10 anos. Itaú Cultural. Sala Itaú Cultural (247 lug.). Av. Paulista, 149,

metrô Brigadeiro, 2168-1776. 3ª (27), 20h. Grátis (retirar ingresso 30 min. antes).

VulcãoOcupaArena

Na ocupação artística do grupo Vulcão (Criação e Pesquisa Cênica), Elisa Volpatto apresenta o solo ‘Pulso’ (50 min, 14 anos), de 5ª a sábado, às 21h, e domingo, às 19h (R$ 30). A peça, inspirada na vida e na obra de Sylvia Plath, conta com bate-papo após as sessões de 5ª. Há também programação infantil. Teatro de Arena Eugênio Kusnet (99 lug.). R. Dr. Teodoro Baima, 98, V. Buarque, 3259-6409. Até 1°/10. Programação completa: vulcaoocupaarena.com.br