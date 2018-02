Com Denise Fraga e Cláudia Mello, a peça Chorinho inaugura o programa ‘Terça Tem Teatro’, com sessões gratuitas de espetáculos variados até o fim do ano. 80 min. 12 anos. Itaú Cultural (249 lug.).

ONDE: Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776.

QUANDO: 3ª (3), 20h.

QUANTO: Grátis (retirar ingresso 1h antes).