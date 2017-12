Com David Lynch no elenco, ‘Lucky’ é uma das estreias da semana

A Bela da Tarde

(Belle de Jour, França-Itália/1967, 100 min.) – Drama. Dir. Luis Buñuel. Com Catherine Deneuve, Jean Sorel e Michel Piccoli. Infeliz com o marido, uma jovem rica e bonita procura um bordel para realizar suas fantasias eróticas e passa a trabalhar como garota de programa à tarde. 14 anos. Confira salas e horários de exibição.

Altas Expectativas

(Brasil/2016, 90 min.) – Comédia dramática. Dir. Pedro Antonio e Álvaro Campos. Com Gigante Leo, Camila Márdila e Maria Eduarda de Carvalho. Um treinador do Jockey Club Brasileiro se apaixona por Lena, que recebeu uma herança. Por timidez, ele não tem coragem de se declarar, mas os amigos o convencem a se aproximar da jovem usando o bom humor. 12 anos. Confira salas e horários de exibição.

Apenas um Garoto em Nova York

(The Only Living Boy In New York, Estados Unidos/2017, 88 min.) – Drama. Dir. Marc Webb. Com Kate Beckinsale, Callum Turner e Jeff Bridges. Thomas descobre que seu pai está tendo um caso e tenta impedi-lo – mas acaba se envolvendo com a amante. 12 anos. Confira salas e horários de exibição.

Corpo Delito

(Brasil/2017, 74 min.) – Documentário. Dir. Pedro Rocha. Com Ivan Silva, José Neto e Gleiciane Gomes. O filme acompanha a rotina de Ivan, um homem que, após sair da cadeia, continua preso a uma tornozeleira eletrônica. 16 anos. Confira salas e horários de exibição.

Dona Flor e Seus Dois Maridos

(Brasil/2017, 108 min.) – Comédia. Dir. Pedro Vasconcelos. Com Juliana Paes, Leandro Hassum e Marcelo Faria. Quando seu marido morre, a professora de culinária Dona Flor acaba se casando novamente com o farmacêutico Teodoro. Mas o primeiro marido volta em espírito. 16 anos. Confira salas e horários de exibição.

Em Busca de Fellini

(In Search of Fellini, Estados Unidos/2017, 93 min.) – Drama. Dir. Taron Lexton. Com Ksenia Solo e Maria Bello. Ao completar 20 anos, uma jovem tímida que dedica a maior parte de seu tempo a rever clássicos de Federico Fellini viaja para a Itália. Lá, ela visita cenários de seus filmes favoritos e se apaixona. 12 anos. Confira salas e horários de exibição.

Extraordinário

(Wonder, Estados Unidos/2017, 113 min.) – Drama. Dir. Stephen Chbosky. Com Julia Roberts, Owen Wilson e Jacob Tremblay. Nascido com uma deformação facial, um garoto precisa se adaptar à realidade do quinto ano escolar, sendo observado por todos ao seu redor. 10 anos. Confira salas e horários de exibição.

Lucky

(Estados Unidos/2017, 88 min.) – Drama. Dir. John Carroll Lynch. Com Harry Dean Stanton, David Lynch e Ron Livingston. Com 90 anos, um velho ateu aguarda a morte em uma cidade no deserto, onde decide encontrar iluminação. 16 anos. Confira salas e horários de exibição.

Perfeita É a Mãe 2

(A Bad Moms Christmas, Estados Unidos-China/2017, 104 min.) – Comédia. Dir. Scott Moore e Jon Lucas. Com Mila Kunis, Kristen Bell e Kathryn Hahn. Amy, Kiki e Carla precisam lidar com o estresse familiar durante a época natalina. Tudo piora após a visita de suas mães. 16 anos. Confira salas e horários de exibição.

Verão 1993

(Estiu 1993, Espanha/2017, 98 min.) – Drama. Dir. Carla Simón. Com Laia Artigas, Paula Robles e Bruna Cusí. Frida é uma criança em crise e sofre com a morte dos pais. Ela se muda para a casa dos tios e, apesar de ser bem recebida, manifesta um comportamento violento. 12 anos. Confira salas e horários de exibição.