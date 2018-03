Com Daniel Boaventura no elenco, ‘Peter Pan – O Musical’ está entre as estreias de teatro

Sob direção de José Possi Neto, Peter Pan – O Musical, montagem da história de J. M. Barrie, chega aqui na famosa versão da Broadway, encenada pela primeira vez em 1954. Mateus Ribeiro dá vida ao protagonista, ao lado de nomes como Daniel Boaventura (Capitão Gancho e Sr. Darling) e Bianca Tadini (Wendy). 140 min. Livre. Teatro Alfa (1.118 lug). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Estreia 5ª (8). 5ª e 6ª, 20h30; sáb., 16h e 20h; dom., 17h. R$ 50/R$ 210. Até 15/7.

+ Com direção de Jarbas Homem de Mello, MPB – Musical Popular Brasileiro traz uma história que envolve a encenação de um… musical. Na trama, estrelada por Érico Brás e Adriana Lessa, uma empresa busca impressionar investidores estrangeiros com um espetáculo sobre o Brasil. 105 min. Livre. Teatro das Artes (448 lug.). Shopping Eldorado. Av. Rebouças, 3.970, Pinheiros, 3034-0075. Estreia 6ª (2). 5ª e sáb., 21h; 6ª, 21h30; dom., 20h. R$ 70/100. Até 15/7.

+ Marcelo Serrado estrela Os Vilões de Shakespeare, texto do inglês Steven Berkoff. Em cena, o ator vive um conferencista que analisa trechos da obra do bardo. Dir. Sergio Módena. 65 min. 12 anos.

Teatro Eva Herz (168 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, metrô Consolação, 3170-4059. Estreia sáb. (3). Sáb., 19h e 21h; dom., 18h. R$ 80. Até 29/4.

Dionísio – A Vida Indestrutível

Segunda parte da trilogia ‘Vida e Morte’, da Cia. Coexistir de Teatro, a peça aborda aspectos pouco conhecidos da vida de Dionísio, deus grego do teatro. 80 min. 14 anos. Estação Satyros (50 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 134, Consolação, 3258-6345. Estreia sáb. (3). Sáb., 23h59. R$ 40. Até 28/4.

Eu Amo Robô

Assinada por João Hannuch, a peça da Benvinda Cia. traz a história de Zé, personagem internado em um hospital psiquiátrico sem consentimento. Lá, ele se encanta por uma paciente que se diz um robô. 70 min. 14 anos. Espaço Cia. da Revista (89 lug.). Al. Nothmann, 1.135, S. Cecília, 3791-5200. Estreia sáb. (3). Sáb., 21h; dom., 20h. R$ 40. Até 25/3.

O Incrível Mundo dos Baldios

Na peça d’Os Satyros, em uma noite de ano-novo, um anjo circula pela Terra e um peregrino busca atender promessas de pessoas que esperam por milagres. Desse modo, cinco histórias e ambientes diferentes se entrelaçam. 85 min. Livre. Espaço dos Satyros Um. Pça. Franklin Roosevelt, 214, Consolação, 3258-6345. Estreia sáb. (3). 5ª e 6ª, 21h; sáb., 19h30 e 21h30; dom., 19h30. R$ 20. Até 26/8.

Isto É um Negro?

A peça, cujo título é uma alusão à obra ‘Isto É um Homem’, de Primo Levi, propõe reflexões sobre o que é ser negro e negra no Brasil hoje. A direção é de Tarina Quelho. 90 min. 18 anos. Sesc Belenzinho. Sala de Espetáculos I (100 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Estreia hoje (2). 6ª e sáb., 21h30; dom., 18h30. R$ 6/R$ 20. Até 11/3.

Lisístrata – O Voo das Andorinhas

Com direção de Tom Rezende, a peça da Cia. do Voo propõe um diálogo do texto de Aristófanes com questões contemporâneas. 80 min. 14 anos. Teatro Sérgio Cardoso. Sala Paschoal Carlos Magno (144 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. Estreia 6ª (2). 6ª, 19h; sáb., 19h30; dom., 17h. R$ 40. Até 1º/4.

Meteoros

Escrita por Max Reinert, a peça traz dois monólogos que se complementam: as memórias de uma mulher se entrelaçam com as perturbações de um homem. Dir. Rita Giovanna. 16 anos. Viga Espaço Cênico. Sala Piscina (35 lug.). R. Capote Valente, 1.323, Pinheiros, 3801-1843. Estreia 2ª (5). 2ª e 3ª, 21h. R$ 40. Até 24/4.

Opus XV

Na peça, que celebra os 15 anos da Companhia Antropofágica, o grupo cria uma espécie de manifesto em torno de seu repertório desenvolvido até hoje, com os desafios e contextos históricos ligados a todo esse período. Dir. Thiago Reis Vasconcelos. 90 min. 18 anos. Espaço Pyndorama (120 lug.). R. Turiaçu, 481, Perdizes, 3871-0373. Estreia 6ª (2). 6ª e sáb., 21h. dom., 19h. Grátis. Até 22/4.

Que Tal Nós Dois?

Com Carolina Ferraz e Otavio Martins, mostra dois amantes que se encontram todo ano na convenção da empresa onde trabalham. Dir. Isser Korik. 80 min. 12 anos. Teatro Folha (305 lug.). Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, Higienópolis, 3823-2323. Estreia 6ª (2). 6ª, 21h30; sáb., 20h e 22h; dom., 20h. R$ 40/R$ 70. Até 29/4.