Com curadoria da Cia. Livre, festival promove espetáculos de escolas de formação teatral

Começa nesta semana a terceira edição do Festival Pé Dentro, Pé Fora, que apresenta, até abril, trabalhos feitos por jovens em processo de formação rumo ao teatro profissional. A ideia é fazê-los transitar fora do circuito das universidades e escolas livres.

Com curadoria e organização da Cia. Livre – de Cibele Forjaz, Edgar Castro e Lucia Romano –, o evento trará espetáculos de cinco grupos do Instituto de Artes da Unesp, da Escola Livre de Teatro de Santo André e também do Departamento de Artes Cênicas da USP.

Cada um fará temporadas de duas semanas. O Núcleo Experimental Barro 3, da Unesp, é o primeiro a se apresentar, com a peça ‘Barro Homem Barra Mulher’ (70 min; 16 anos), 6ª (3), às 20h, e sábado (4), às 18h.

ONDE: Oficina Cultural Oswald Andrade. R. Três Rios, 363, Bom Retiro, 3222-2662. QUANDO:

Até 8/4. QUANTO: Grátis.