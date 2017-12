Com cozinha italiana, Piccolo é boa novidade em Pinheiros

Foto: Flávio Teperman/divulgação

Vizinho ao Le Jazz, o novo Piccolo engrossa a oferta de boas casas na Rua dos Pinheiros. O lugar é praticamente uma réplica (menor) do Più, restaurante dos mesmos donos no Baixo Pinheiros – entre eles, o chef Marcelo Laskani e o maître Maurício Cavalcante. São dois ambientes, a varanda e o aconchegante salão interno, separados por um bar.

À frente da cozinha, Laskani divide a autoria dos pratos com o chef Marcelo Milani. Como no Più, massas e alguns embutidos são feitos na casa. Da seção ‘para compartilhar’, há burrata cremosa defumada na mesa (R$ 45).

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Entre as entradas, pedidas como o ovo perfeito, com brioche, creme de abóbora, fonduta de queijo taleggio e espinafre (R$ 31). Na lista de principais, prevalecem as massas, a exemplo do ‘Spaghetti alla Chitarra’, massa fresca com camarão, shitake, alcachofra e limão-siciliano (R$ 54), e do tortelli recheado com pernil de vitelo (R$ 52). Mas também há bochecha de javali (R$ 56), paleta de cordeiro (R$ 69) e polvo (R$ 67).

Foto: Lucinéia Nunes/Estadão

Durante a semana, no almoço (exceto feriado), serve apenas o menu executivo, por R$ 48, com entrada, prato e sobremesa. Destaque para o polpetone recheado de queijo caccio cavalo, molho ao sugo e tagliatelle na manteiga de sálvia.

Para finalizar, semifreddo de castanha-do-pará com farofa de café e calda de amaretto (R$ 21). Além de drinques, tem vinho em taça a partir de R$ 22.

ONDE: R. dos Pinheiros, 266, Pinheiros, 3213-8449.

QUANDO: 12h/15h e 19h30/23h30 (6ª, até 0h; sáb., 12h30/16h e 19h30/0h; dom., 12h30/16h).

QUANTO: Cc.: todos. Cd.: todos.