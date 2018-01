Com clima de balada, Tetto Lounge Bar alia alta gastronomia e drinques no topo do Wz Hotel

Um elevador leva ao 26º andar do Wz Hotel. No topo do edifício, situado na Avenida Rebouças, está o recém-inaugurado Tetto Lounge Bar.

A proposta da casa é aliar alta gastronomia e drinques assinados por Jean Ponce, barman com mais de 15 anos de experiência. Ao todo, são mais de 20 coquetéis, entre autorais e clássicos. Mas, ali, o que rouba mesmo a atenção é a bela vista para a cidade.

Dois lances de escada conduzem o visitante do lounge à área do bar. Paredes de vidro, luzes de LED no teto, lustre moderno e um piano que abriga uma pick-up de DJ compõem o cenário. A música eletrônica

toca em alto volume, conferindo um clima de balada à casa.

Vale experimentar o drinque ‘Phoenix’, feito com Gin Bombay, gengibre, limão e vinagre de mel (R$ 37). Outra opção do cardápio é o ‘Vega’, que leva Cachaça Leblon armazenada em jequitibá-rosa, abacaxi, limão e romã (R$ 37).

Para acompanhar, o ‘Carne Cruda’ (R$ 49), uma espécie de steak tartare servido com torradas, é boa pedida e serve bem duas pessoas. Entre os petiscos, há também a burrata defumada com pesto de rúcula e salame espanhol com páprica (R$ 55).

Ainda que não seja fumante, dê uma passada pela área aberta reservada a eles, de onde é possível enxergar as torres da Paulista e o Obelisco.