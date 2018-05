Com chefs recém-chegados, restaurantes ganham nova seleção de pratos

Do menu executivo aos pratos à la carte, o Le Bou Bistrô apresenta um cardápio reformulado por Renato Carioni, do Così. Alguns clássicos foram mantidos e dividem a atenção com receitas do chef consultor, a exemplo do ‘Confit de Canard’ (R$ 75; foto ao lado), coxa de pato confitada com ragu de feijão. R. Dr. Renato Paes de Barros, 415, Itaim Bibi, 3078-7619. 12h/15h30 e 19h/23h (6ª, até 0h; sáb., 12h/0h; dom., 12h/18h; 2ª, 12h/15h30).

As carnes preparadas na parrilla no fundo da casa ainda são as protagonistas do Kød Steakhouse – agora com cozinha chefiada por Mariane Sato. O assado de tira com legumes (R$ 60) e a fraldinha com farofa e vinagrete (R$ 60) entram para a série de cortes como novas sugestões da chef. O cardápio traz ainda hambúrgueres, petiscos e até mesmo pratos vegetarianos. R. Simão Álvares, 49, Pinheiros, 3360-8189. 12h/15h e 19h/22h30 (4ª a 6ª, até 23h30; sáb., 12h/23h30; fecha dom.).

O Obá também surge repaginado – com novos donos, chef e cardápio focado na cozinha tailandesa. Sócio e chef, Maurício Santi leva à mesa entradas como o ‘Laab Moo Thod’ (R$ 26; foto), croquetes de carne de porco empanados com arroz tostado e ervas. Entre os principais, ‘Pad Thai Goong’ (R$ 65), macarrão de arroz com camarão e ingredientes para adicionar à parte. R. Dr. Melo Alves, 205, Cerqueira César, 3086-4774. 12h/16h e 19h/0h (6ª, até 1h; sáb., 12h/1h; dom., 12h/0h).

Em uma casa ampla e de estilo campestre, toda cercada de verde, o Felix Bistrot festeja duas décadas com a volta do chef francês Alain Uzan no comando da cozinha. Nos almoços de 5ª a domingo, ele assume o fogão e faz pratos como as delicadas vieiras com roquefort (R$ 108; foto ao lado) e o filé mignon com ostras (R$ 88). R. José Felix de Oliveira, 555, Granja Viana, 4702-3555. 12h/15h e 19h/23h (6ª, até 0h; sáb., 12h/17h e 19h/0h; dom., 12h/17h; 2ª, 12h/15h).

Rebatizado Tian Bistrot Asiatique, o restaurante comemora cinco anos também com nova chef de cozinha. Quem assume é Ana Zambelli, que faz pratos como o ‘Beef Ancho & Kimchi’ (R$ 57), bife ancho com verduras e molho de curry vermelho; e o salmão com crosta de caipirinha (R$ 58; foto), servido com pupunha crocante, cogumelos e curry vermelho. R. Manuel Guedes, 499, Itaim Bibi, 98686-1575. 12h/15h e 19h/23h (sáb., 12h/16h e 19h/23h30; dom., 12h/16h).