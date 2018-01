Com ar retrô, restaurante Seen ocupa 23º andar do hotel Tivoli Mofarrej

Foto: Lucinéia Nunes/Estadão

Com uma das vistas mais lindas da região da Avenida Paulista, o Seen é o novo hóspede do hotel Tivoli Mofarrej, instalado no 23º andar. Uma cortina separa o restaurante do hall do elevador, reforçando seu clima de bar-balada. Informal, com ar retrô, luz baixa, tons escuros, um bar iluminado no centro e som alto, tem até DJ nas noites de 3ª a sábado.

O Seen leva a assinatura do chef Olivier da Costa, dono de restaurantes em Portugal e que divide a autoria do cardápio com William Ribeiro (ex-Bossa). O menu abre com opções como o carpaccio de pupunha (R$ 36) e o folhado de queijo de cabra (R$ 20, 2 unid.).

Da seleção de principais, há peixes, sugestões com carne bovina e de cordeiro, e quatro opções de massa – a exemplo do penne com camarão, molho de champanhe, pera e dill (R$ 64). Destaque para o milanesa de cordeiro (R$ 78), com crosta sequinha, e para o saboroso ‘Filet do Olivier’ (R$ 70). Escolhidos à parte, há bons acompanhamentos, como o ‘Do Churrasco’ (R$ 25), com ‘Arroz Biro-Biro’, farofa e vinagrete; e o palmito ao creme de espinafre (R$ 28).

Foto: Léo Feltran

Vale conferir o cardápio do sushi bar, executado por Massahiko Enohi – sequer mencionado ou levado à mesa na ocasião da visita. Adoce com a ‘Bomba Merengue’ (R$ 20; foto), com frutas vermelhas, suspiro e sorvete de chocolate branco.

A carta de saquês e a boa variedade de drinques completam a experiência.

ONDE: Al. Santos, 1.437, Jd. Paulista, 3146-5923.

QUANDO: 19h/1h (6ª e sáb., até 2h; fecha dom.).

QUANTO: Cc.: todos. Cd.: todos.