Com ambiente ‘artístico’, novo bar aposta em pizzas individuais e drinques acessíveis

Ambiente informal, cardápio despretensioso e música boa são as principais marcas do Picco. Inaugurada em dezembro do ano passado, a pequena casa se define como um ‘pizza bar’.

Do forno a lenha instalado no centro do ambiente, saem versões como a deliciosa ‘Rústica’ (R$ 31,90), com molho de tomate, muçarela de búfala, parmesão e manjericão. Levando o nome da casa, a ‘Picco’ tem calabresa apimentada, queijo tipo caccio cavalo e manjericão (R$ 29,50).

Apesar de sugeridas como individuais, as pizzas podem satisfazer bem duas pessoas. E, servidas para comer com a mão, confirmam o tom despojado do bar.

Outro destaque da casa é a carta de drinques, que inclui clássicos com boa relação custo-benefício. Entre eles, estão o ‘Rabo de Galo’ (R$ 10), receita popular que leva cachaça e vermute; e a versão nacional do ‘Negroni’ (R$ 14), com gim, bitter e vermute. Outra sugestão é o ‘Paper Plane’ (R$ 26,70), preparado com uísque, amaro, limão-siciliano e Aperol.

As opções de sobremesa são poucas mas boas. Após provar uma das pizzas, experimente o pudim de maçã da casa (R$ 7,10) – leve, gelado e adocicado na medida.

Amantes das artes, os cinco donos do bar propõem um espaço ligado à cultura. No quintal, as paredes são grafitadas. Na trilha sonora, tocada ao vivo ou por DJs convidados, ritmos do jazz à MPB.

ONDE: R. Lisboa, 294, Cerqueira César, 3081-0066. QUANDO: 18h/0h (fecha 2ª). QUANTO: Cc.: todos. Cd.: todos.