Coletivo cubano Los Carpinteros ganha retrospectiva no CCBB

Celso Filho

Com doses de ironia e humor, as questões sociopolíticas são motivação recorrente para os trabalhos do coletivo cubano Los Carpinteros. Atualmente formado pelos artistas Marco Castillo e Dagoberto Rodríguez, ele ganha uma expressiva retrospectiva a partir deste sábado (30), no CCBB.

A história do grupo, criado em Havana em 1992, é contada por cerca de 70 obras, sob curadoria de Rodolfo de Athayde. De objetos de madeira e aquarelas, do início da carreira, a esculturas de monumentos internacionais feitos com peças de Lego, ‘Los Carpinteros: Objeto Vital’ também inclui criações de Alexandre Arrechea – que deixou o grupo em 2003.

Na abertura da mostra, Athayde bate um papo com os artistas, às 15h. Mais tarde, às 17h, o Trio Carabalí, do músico Yaniel Matos, se apresenta no piso térreo do edifício.

ONDE: CCBB. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. QUANDO: 9h/21h (fecha 3ª). Inauguração: sáb. (30), 11h. Até 12/10. QUANTO: Grátis.