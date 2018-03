Coleção de arte nacional do Masp é tema de mostra

Foto: Acervo Masp/Divulgação

A mostra ‘A Arte do Brasil no Século 20’, que o Masp abre hoje (10), traz uma seleção da coleção de arte nacional do museu.

Também são expostos documentos e fotografias que ajudam a revelar o ímpeto dos primeiros anos de aquisições (1947- 1957) – período em que entraram para o acervo obras de Anita Malfatti, Di Cavalcanti, Flávio de Carvalho e Lasar Segall (foto).

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Masp. Av. Paulista, 1.578, 3251-5644. 10h/ 18h (qui. até 20h). R$ 25 (qui., grátis). Até 28/6.