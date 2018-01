Coleção de arte moderna de José e Paulina Nemirovsky ganha exposição na Pinacoteca

Confira também a agenda de inaugurações da semana, que terá 7ª edição da Mostra SP de Fotografia e obras de Frederico Filippi e Raphael Escobar na Galeria Leme

Foto: divulgação

A Pinacoteca tem passado por mudanças, como sua recente ampliação, com mais salas expositivas. É nesta nova fase que é inaugurada a Galeria José e Paulina Nemirovsky – Arte Moderna, neste sábado (22).

De longa duração, a mostra traz um recorte da arte moderna brasileira em mais de cem criações de grandes nomes, como Lasar Segall (acima), Tarsila do Amaral e Di Cavalcanti. A seleção contempla tanto a coleção do casal José e Paulina Nemirovsky quanto os acervos de Roger Wright e da própria Pinacoteca.

A exposição complementa duas outras em cartaz sobre a história da arte feita no País – ‘Arte no Brasil: Uma História na Pinacoteca de São Paulo’ e ‘Vanguarda Brasileira dos Anos 1960’.

ONDE: Pinacoteca. Pça. da Luz, 2, 3324-1000. QUANDO: Inauguração: sáb. (22), 11h. 10h/17h30 (fecha 3ª). Por tempo indeterminado. QUANTO: R$ 6 (sáb., grátis).

Confira outras inaugurações da semana:

(in)corporatura

A mostra reúne obras de 16 artistas em parceria com o Atelier Paulista, um centro de estudos artísticos. São trabalhos de nomes como Alan Oju, Claudia Campolina, Fernando Saiki e Marilu Beer. Monica Filgueiras Galeria. R. Bela Cintra, 1.533, Jd. Paulistano, 3082-5292. Inauguração: 4ª (26). 10h/19h (sáb., 10h/14h30; fecha dom.). Grátis. Até 30/11.

III Coletiva do Acervo Graphias

Em sua 3ª edição, a mostra seleciona obras de quatro artistas do acervo da galeria. São eles: Luise Weiss, Salete Mulin, Marco Buti e Ermelindo Nardim. Graphias Casa da Gravura. R. Joaquim Távora, 1.605, V. Mariana, 5539-1358. Inauguração: sáb. (22), 14h/18h. 13h/18h (sáb., 11h/15h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 10/12.

Foto: divulgação

Mostra SP de Fotografia

Em sua 7ª edição, a mostra leva mais de 20 exposições para espaços de arte, restaurantes, lojas e ruas da Vila Madalena. Na DOC Galeria (R. Aspicuelta, 145), por exemplo, são exibidas imagens históricas do bairro (acima), que fazem parte da coleção de Eduardo José Afonso. Sáb. (22) a 19/11. Grátis. Programação: www.docgaleria.com.br

Artistas da Tapeçaria Moderna II

A mostra coletiva propõe um recorte da arte brasileira no trabalho com tapeçaria. São obras dos artistas Genaro de Carvalho, Jacques Douchez, Norberto Nicola, Jean Gillon, Rubem Dario, Edmar de Almeida e Eva Soban. Galeria Passado Composto Século XX. Al. Lorena, 1.996, Jd. Paulista, 3088-9128. Inauguração: 2ª (24). 10h/19h (sáb., 10h/15h; fecha dom.). Grátis. Até 20/1/2017.

Caciporé Torres

O ferro e o aço são os principais materiais das esculturas do artista, conhecido por suas obras públicas, como ‘Ballet’, na Praça da Sé. Em ‘Expressão e Forma’, ele apresenta 15 obras inéditas. Art Lab. R. da Consolação, 3.387, Cerq. César, 4324-0083. Inauguração: 6ª (21). 11h/19h (fecha dom.). Grátis. Até 10/11.

Cristina Canepa

A artista paulistana reúne telas de grande formato em ‘Espaço, Tempo e Memória’. Nas pinturas, Cristina se inspira nos movimentos da dança e do teatro. Ateliê Galeria Priscila Mainieri. R. Isabel de Castela, 274, V. Madalena, 3031-8727. Inauguração: 6ª (21). 11h/ 19h (sáb., 11h/17h; fecha dom.). Grátis. Até 26/11.

Feco Hamburger

Com curadoria de Diógenes Moura, o artista inaugura a Janaina Torres Galeria com a mostra ‘Quando Percebi Era uma Aurora’. Nela, Hamburger exibe 28 fotografias. R. Joaquim Antunes, 177, sala 11, Jd. Paulistano, 2367-9215. Inauguração: 6ª (21). 10h/19h (sáb., 11h/15h; fecha dom.). Grátis. Até 17/12.

Foto: divulgação

Galeria Leme

Em Próprio-impróprio, o curador Leonardo Araujo se apropria de um termo de Maurice Blanchot para apresentar dois novos artistas representados pela Galeria Leme. São obras de Frederico Filippi (foto) e Raphael Escobar. Av. Valdemar Ferreira, 130, Butantã, 3093-8189. Inauguração: 4ª (26). 10h/19h (sáb., 10h/17h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 19/11.

Mano Penalva

De sacolas antigas a cadeiras de balanço, objetos comuns, encontrados na rua ou em mercados populares, servem de material para as obras do artista. Em ‘Balneário’, ele apresenta um conjunto dessas criações, entre pinturas, esculturas e instalações. Central Galeria. R. Mourato Coelho, 751, V. Madalena, 2645-4480. Inauguração: 5ª (27). 11h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom.). Grátis. Até 23/12.

Paula Sampaio

A fotojornalista expõe pelo projeto Raízes e Asas, com curadoria de Nair Benedicto. Em ‘O Lago do Esquecimento’, ela leva à fachada do Sesc Santana seu trabalho sobre a hidrelétrica de Tucuruí, no Pará. Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Inauguração: 6ª (21). 24h. Grátis. Até 18/12.

Zipper Galeria

Duas mostras inauguram na galeria. O libanês Camille Kachani aborda o confronto entre as esferas pública e privada em esculturas, desenhos e fotografias recentes. Também está em cartaz ‘And Listen to the Wind Blow’, de Diana Motta. R. Estados Unidos, 1.494, Jd. América, 4306-4306. Inauguração: 6ª (21). 10h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom.). Grátis. Até 19/11.