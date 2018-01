Coffee Week chega a 5ª edição com cafés de qualidade em 24 casas de SP

A 5ª edição da Coffee Week Brasil começa hoje (19) e segue até 4/9. São 24 casas da cidade que criaram ‘combos’ (R$ 8,90/R$ 14,90) com cafés de qualidade. Confira alguns destaques:

Fotos: divulgação

+ No King of the Fork, o cliente pode provar o já conhecido – e aprovado – ‘Latte Gelado’ da casa (R$ 8,90; foto) ou optar pela degustação de cafés especiais com três métodos de preparo: expresso, coado e ‘cold brew’ (R$ 14,90). R. Artur de Azevedo, 1.317, Pinheiros, 2533-9391.

+ A boa pedida no Jasmim Rosa Café Restaurante traz café expresso ou coado, pedaço de quiche do dia e taça de frutas (foto), por R$ 14,90. O segundo ‘combo’ vem com um salgado da casa (croissant, folhado, pão de batata ou esfiha) mais café gelado, por R$ 8,90. R. Itapeva, 182, Bela Vista, 4111-3437.

+ Já o Coa Café harmoniza seu ‘cold brew’ com o também geladinho bolo de coco (R$ 14,90; foto). A segunda promoção da casa traz café – quentinho – e brioche com manteiga, por R$ 8,90. R. da Consolação, 2.685, Jd. Paulista.

+ O expresso com porção de minipão de queijo (R$ 8,90; foto) forma um dos combinados do Aroeira Café. A outra sugestão junta café coado e uma fatia de torta de Santiago (R$ 14,90). Al. dos Arapanés, 1.015, Moema, 3682-3789.