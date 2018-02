Coco Bambu inaugura no Shopping Market Place

Foto: Tadeu Brunelli/divulgação

Fica no Shopping Market Place a nova unidade do Coco Bambu. O cardápio segue a linha das outras casas da rede, com receitas como a moqueca de lagosta, servida com arroz, pirão de camarão e farofa (R$ 186; foto). Em outro piso, a marca deve abrir ainda este ano um café com tapiocaria e doceria.

Av. Dr. Chucri Zaidan, 902, V. Cordeiro, 5182-2013.

Confira outras opções do menu:

Torta de bacalhau, lascas do lombo de bacalhau refogados com verduras, batatas, azeitonas pretas e cheiro-verde, finalizadas ao forno e servidas com batata palha (R$103,90)

Bacalhau em crosta de pão com batatas rústicas e pesto de azeitonas pretas (R$150,60)

Salmão em crosta de gergelim (R$136,30)

‘Bolo Três Leches’ com aroma de baunilha, frutas frescas e chantilly caseiro (R$20)