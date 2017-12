Nomes da MPB contemporânea se apresentam no Coala Festival

Em sua 3ª edição, o Coala Festival continua com a proposta de dar espaço à música contemporânea brasileira. Os estilos dos artistas são distintos, formando um painel representativo da produção atual. Baiana System e Céu lançaram este ano, respectivamente, ‘Duas Cidades’ e ‘Tropix’, discos que são fortes candidatos a figurar nas listas de melhores do ano.

Cícero vem lotando casas de shows pelo País com a turnê de ‘A Praia’ (2015) – e sua apresentação tem como convidado especial Marcelo Camelo. O hip hop de Karol Conka, que fez sucesso na abertura dos Jogos Olímpicos, também está presente, ao lado do pop classudo de Silva e da voz doce de Lila, que mostra seu primeiro EP. No evento, haverá ainda instalações artísticas.

ONDE: Memorial da América Latina (10.000 lug.). Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda. QUANDO: Sáb. (3), 13h. QUANTO: R$ 160.

