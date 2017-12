Clube Esperia tem matinê nesta 3ª (9) de carnaval; confira outras atrações

A The History tem uma programação carnavalesca de quatro dias, com direito a apresentação da escola de samba Gaviões da Fiel na 3ª (9). R. Gomes de Carvalho, 820, V. Olímpia, 3846-4498. 3ª (9), 22h. R$ 38/R$ 98. Cc. e Cd.: todos.

Antes da quarta-feira de cinzas chegar, a Casa 92 faz uma festa com bateria e passista. DJs como Miss Má e Renan Porto tocam pop, indie e sucessos de carnaval. R. Cristóvão Gonçalves, 92, Pinheiros, 3032-0371. 3ª (9), 22h30. R$ 20/R$ 150. Cc. e Cd.: A, D, M e V.

SHOWS

No Largo da Batata, tem Anelis Assumpção e Orquídeas do Brasil recebendo Tulipa Ruiz. 3ª (9), 18h30. Grátis.

Fechando a programação no Itaquera, Otto sobe ao palco ao lado da Banda Glória. Praça da R. Giácomo Quirino, s/nº. Sáb. (6), dom. (7) e 2ª (8), 18h30; 3ª (9), 17h. Grátis.

Nas proximidades de Pirituba, Sandra de Sá é convidada do grupo Os Opalas entre sábado. R. Gonzales Catan, altura do nº 82, Cohab de Taipas. 3ª (9), 18h30. Grátis.

No Carnaval Turbilhão, um baile-show, Maurício Pereira relembra marchinhas clássicas escritas por Lamartine Babo, Noel Rosa, Mário Lago e outros. Ele estará ao lado do grupo Turbilhão de Ritmos. Ná Ozzetti participa. Sesc Pinheiros. Praça. 3ª (9), 17h. Grátis.

CRIANÇAS

No Clube Esperia (foto), não é preciso ser associado para participar da matinê desta 3ª (9). Av. Santos Dumont, 1.313, Santana, 2223-3300. 3ª (9), 14h/18h. R$ 20/R$ 55 (até 2 anos, grátis).

Com oficinas e apresentações musicais, o terraço do Shopping Vila Olímpia é palco de bailinhos de carnaval. R. Olimpíadas, 360, V. Olímpia, 3047-6002. 3ª (9), 13h/18h. Grátis.

No especial de carnaval do Beatles para Crianças, o repertório do show ganha ritmo de marchinha. Teatro UMC. Av. Imperatriz Leopoldina,550, 2574-7749. 3ª (9), 15h. R$ 60.

Em ‘Brincando o Carnaval’, no Sesc Vila Mariana, a Cia. Burucutu toca marchinhas e conta histórias sobre a tradição da folia. R. Pelotas, 141, 5080-3000. 3ª (9), 11h. Grátis.