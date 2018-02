Clube A Hebraica ganha novo restaurante

Foto: Tadeu Brunelli/divulgação

O Red Restaurante Kasher é inaugurado nesta 3ª (1º), no clube A Hebraica, sob o comando da dupla David Deutsch e Daniel Cohen, do Red Gastronomia. O almoço, servido em bufê (R$ 32,50, de 3ª a sábado, com sobremesa; R$ 49, aos domingos), vai incluir receitas como o ravióli de abóbora e cebola caramelizada (foto).

O bufê terá ainda pratos como massa recheada de carne assada com molho de cenoura; picadinho ao molho madeira, uvas passas e cubinhos de linguiça defumada; salmão com redução de laranja e manjericão fresco; varenikes; guefilte fish. Entre as sobremesas, há doçuras como o frangipã de amêndoas e ganache de chocolate; pavê com creme branco, creme de chocolate, pedaços de chocolate, biscoito e paçoca; e strudell com sorvete de canela.

R. Hungria, 1.000, Pinheiros, 3818-8800.