Clima praiano inspira festivais em restaurantes

Para celebrar o verão, casas realizam festivais com pratos mais leves e frescos – muitos deles à base de frutos do mar

Polvo do Antonietta (Foto: Rafael Wainberg/Divulgação)

Com entrada, prato e sobremesa, por R$ 86, o Festival Al Mare do Antonietta Empório e Restaurante inclui ostras e pratos como o polvo com batatas confit em emulsão de limão (foto). R. Mato Grosso, 402, Consolação, 3214-0079.

Ostras em três versões (Foto: Divulgação)

No TonTon, as ostras são servidas apenas de sexta a domingo, como nesta versão: ao natural, com maçã verde e chorizo (R$ 41; foto). R. Caconde, 132, Jd. Paulista, 2597-6168.

Talharim com camarões (Foto: Tadeu Brunelli/Divulgação)

A Cantina Montechiaro realiza o Festival da Costa Amalfitana, com receitas como o talharim com camarões (R$ 148,50; foto). R. Santo Antônio, 844, Bela Vista, 3257-4032.

Arroz com polvo (Foto: Wellington Nemeth/Divulgação)

O arroz de polvo com maçã verde e aspargos está no Festival do Mar, da Praça São Lourenço (R$ 65; foto). R. Casa do Ator, 608, V. Olímpia, 3053-9300.

Sopa de cajá-manga (Foto: Carol Gherardi/Divulgação)

A sopa de cajá-manga com sorbet de maracujá (R$ 26; foto) é uma das opções do menu do Festival de Verão do Cantaloup. R. Manoel Guedes, 474, Itaim Bibi, 3078-3445.